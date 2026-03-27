Inauguran II Salón de Premiados de la Acaa

Como parte del V Festival Internacional El Artesano y en el Día Latinoamericano de la Artesanía, quedó abierto al público este sábado 21 de marzo el II Salón de Premiados de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (Acaa) y otras instituciones. La sede de los artesanos matanceros acoge la muestra con 14 piezas que obtuvieron premios durante 2025.

En la jornada inaugural se reconocieron las siguientes obras:

· Gran Premio: Nietos, el mejor regalo, de Ileana Esnard Beci.



· Primer premio: Eclosión, de Yasmani García Medina y Massiel Delgado Rufino.



· Segundo premio: Arcano, el secreto de las plumas, de Ernesto Cao Santana.



· Tercer premio: Loto Marino, de Yisel Rodríguez Díaz.

Además, se entregaron otros lauros otorgados por organismos afines al sector.

Como parte de la inauguración, se realizó una gala con pasarela mixta, en la que participaron los artesanos Mariela Alemán, María García Torres, Juan Carlos Jiménez Huerta y Alexander Rodríguez. Ellos presentaron propuestas de vivos colores y diseños que fusionan técnicas tradicionales con una estética actual. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Fotos: Izet Morales Rodríguez y Raúl Navarro Fuentes

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