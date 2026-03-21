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Fara Madrigal y Carmen Flor de los Recuerdos

Periódico Girón 21 de marzo de 2026 0 comment
Fara Madrigal y Carmen Flor de los Recuerdos

Carmen Flor de los Recuerdos es una puesta en escena de Teatro Tentempié que conjuga el canto y actuación con un objetivo claro: evocar el amor a las abuelas.

Fara Madrigal hizo de la sala de Teatro El Mirón Cubano su hogar para presentar el unipersonal en este 16 Festitaller Internacional de Títeres de Matanzas.

Fara Madrigal y Carmen Flor de los Recuerdos

«La función surgió producto de un pie forzado de dos amigos, Juan Carlos Jiménez Huerta, el diseñador de la escenografía y Alexander Rodríguez productor, diseñador de luces y sonidista», compartió Fara Madrigal.

Fara, conocida por su interpretación de Maravilla, en Barquito de Papel, transformó su personaje para contar historias sobre la amistad: «Pensé en lo importante que son los amigos, esa familia elegida que vas encontrando en la vida, que te van motivando, queriendo y ayudando y lo uní con el amor a las abuelas pues en estos tiempos las abuelas están perdiendo ese protagonismo que tenían dentro de la familia».

Fara Madrigal y Carmen Flor de los Recuerdos
Fara Madrigal y Carmen Flor de los Recuerdos
Fara Madrigal y Carmen Flor de los Recuerdos

Carmen Flor de los Recuerdos se estrenó en abril del 2023 en el Museo Provincial Palacio de Junco.

Fara Madrigal y Carmen Flor de los Recuerdos

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Fara Madrigal y Carmen Flor de los Recuerdos

Fara Madrigal y Carmen Flor de los Recuerdos

(Por Arleen Matamoros)

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Sobre el autor: Redacción Periódico Girón

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