Fara Madrigal y Carmen Flor de los Recuerdos

Carmen Flor de los Recuerdos es una puesta en escena de Teatro Tentempié que conjuga el canto y actuación con un objetivo claro: evocar el amor a las abuelas.

Fara Madrigal hizo de la sala de Teatro El Mirón Cubano su hogar para presentar el unipersonal en este 16 Festitaller Internacional de Títeres de Matanzas.

«La función surgió producto de un pie forzado de dos amigos, Juan Carlos Jiménez Huerta, el diseñador de la escenografía y Alexander Rodríguez productor, diseñador de luces y sonidista», compartió Fara Madrigal.

Fara, conocida por su interpretación de Maravilla, en Barquito de Papel, transformó su personaje para contar historias sobre la amistad: «Pensé en lo importante que son los amigos, esa familia elegida que vas encontrando en la vida, que te van motivando, queriendo y ayudando y lo uní con el amor a las abuelas pues en estos tiempos las abuelas están perdiendo ese protagonismo que tenían dentro de la familia».

Carmen Flor de los Recuerdos se estrenó en abril del 2023 en el Museo Provincial Palacio de Junco.

(Por Arleen Matamoros)