Cocodrilos vs. CTBC Brothers, duelo que marca la andadura cubana en la Liga de Campeones de Las Américas

El duelo entre los Cocodrilos de Matanzas y los CTBC Brothers de Taipei de China marca el inicio de la andadura de los cubanos en la Baseball Champions League Américas (Liga de Campeones de Las Américas).

En el compromiso, los asiáticos salen como favoritos avalados por una trayectoria en la que sobresalen 20 campeonatos de liga y 10 títulos de la Serie de Taiwán.

La plantilla de los Brothers está compuesta en su mayoría por jugadores con paso por ligas menores y algunos peloteros de experiencia que aportan versatilidad y experiencia al conjunto.

De la plantilla original que se consagró campeona con los Cocodrilos de Matanzas saltan a la vista dos ausencias fundamentales en la consecución del título cubano, el inicialista Ariel Martínez y el polivalente jugador Yurisbel Gracial.

Dos nombres que pesan no solo por lo que aportaron en los playoffs, sino porque son peloteros de contrastada calidad a nivel internacional en un béisbol tan complejo como el japonés.

Ferrer y su cuerpo de dirección buscaron suplir las ausencias con peloteros de nivel como Luis Vicente Mateo, Yulieki Remón o el jardinero Yasiel González.

La adición de Mateo y Remón dentro del infield de los matanceros les da una posibilidad enorme de variantes, tanto en el orden ofensivo como en la defensa, ya que pueden moverse por todo el cuadro sin problema; además, son jugadores jóvenes con los que se puede hacer jugada.

Durante la campaña regular del béisbol antillano, una posición que se quedó un tanto coja para los campeones de Cuba fue la de campo corto tras la salida del equipo de Erisbel Arruebarruena, quien había cumplido la función en los últimos años.

Ante la dificultad, se probaron varios jugadores hasta que Juan Miguel Martínez cuajó un rendimiento que lo llevó a la titularidad.

Otra problemática que afronta Matanzas de cara al certamen es la primera almohadilla; si bien Yariel Duque ha jugado la posición en los últimos años, su edad aparejada con lesiones que lastraron su rendimiento durante la Serie Nacional obligan a pensar en una variante que ofrezca garantías.

El pitcheo es un renglón que a priori, antes de la voz de play ball, resulta lo más destacado dentro del roster de los yumurinos.

La dirección anunció de cara al desafío al zurdo Yoennis Yera como abridor, un hombre acostumbrado a estos menesteres y que en los últimos años ha formado parte de las selecciones nacionales.

En rol de relevo pueden utilizar al vueltabajero Frank Abel Álvarez, un lanzador con buena velocidad y excelente repertorio, lo que puede dar al traste con un dominio ante bateadores que no son extraclase.

Otra de las conjeturas que permite hacer el bullpen de Matanzas radica en que las entradas siete y ocho deben ser para el diestro Yosney García, quien se erigió como un puntal para los reptiles.

Los aficionados podrán pensar que sería mucha responsabilidad cargarlo con tanto trabajo en su primera incursión internacional, pero el “Capitán de Ibarra” ha demostrado coraje e inteligencia sobre el montículo.

En caso de llegar con ventaja a la novena entrada o a un desafío apretado, el veloz Armando Dueñas debe ser quien esté encargado de cerrar esos capítulos.

Hombres como Silvio Iturralde, Sahiel Cruz, Rafael Orlando Perdomo y Luis Manuel Hernández pueden venir desde el bullpen en un torneo corto y en el que es necesario arrancar con buen pie.

El precedente directo para nuestro país está en el segundo lugar de los Leñadores de Las Tunas; como dijo el estratega Armando Ferrer en conferencia de prensa previa al choque inaugural, los Cocodrilos van a ganar.

La tarea se antoja sumamente ambiciosa y más cuando los últimos resultados en la arena internacional no invitan al optimismo y la confianza, aunque ahora nos toca esperar.