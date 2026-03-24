Cocodrilos de Matanzas viven primera jornada de entrenamiento en suelo mexicano

Luego de ser recibidos la víspera por miembros de la embajada de nuestro país en México, los Cocodrilos de Matanzas vivieron hoy su primera jornada de entrenamiento en tierras mexicanas, con vistas a la Liga de Campeones de las Américas.

Los dirigidos por el estratega Armando Ferrer debutarán en la segunda fecha del torneo, frente al elenco de CTBC Brothers de Taipei de China y luego continuarán su accionar ante Dantos, de Managua y Cane County Cougars, de Estados Unidos, antes de cerrar su participación en la ronda de todos contra todos frente a Diablos Rojos, de México.

La jornada de entrenamiento estuvo encaminada a perfilar la alineación titular de los reptiles, de cara al primer duelo del evento y mantener la forma deportiva alcanzada durante el acondicionamiento previo en el estadio Victoria de Girón.

La dirección del conjunto ratificó al zurdo del municipio de Martí, Yoennis Yera, como la designación para el partido inaugural y al refuerzo capitalino Raymond Figueredo, como el abridor del segundo día.

Con la ausencia de peloteros que fueron claves en la consecución del título de la 64 Serie Nacional, como Yurisbel Gracial y Ariel Martínez, los dirigidos por Armando Ferrer buscarán en tierras aztecas superar la actuación de Los Leñadores de las Tunas, en la edición precedente de la Baseball Champions League Américas.