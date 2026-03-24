Teatristas matanceros reciben Premio UNIMA en Festitim

Fotos: Izet Morales y Raúl Navarro

Durante la penúltima jornada del XVI Festival Internacional de Títeres de Matanzas, la Sala de Conciertos José White acogió la entrega, por primera vez, del Premio UNIMA Cuba 2026.

El jurado, integrado por Erduyn Maza Morgado y Arneldy Cejas Herrera, presidente y secretario general de UNIMA Cuba, Marilyn Garbey Oquendo, teatróloga y presidenta de la Sección de Artistas Escénicos de la Uneac, Isabel Cristina Hamze, teatróloga y profesora, y Norge Espinosa Mendoza, dramaturgo y crítico, otorgó el galardón en la categoría de Personalidades al dramaturgo, profesor, director de Teatro Papalote, René Fernández Santana, fundador del Taller Internacional de Títeres.

“Me siento muy contento, pienso que es un reconocimiento a la vida, a la entrega que uno le ha dado al teatro para niños y de títeres cubanos. Ya no nos acompañan muchos que también lo merecían”.

Según consideraciones del jurado en René se advierte el linaje de nuestros mejores titiriteros. Estuvieron nominados también en esta categoría la directora, actriz y profesora Maribel López, directora del Guiñol de Guantánamo y Julio Cordero, director, guionista, profesor y realizador de televisión.

Por su parte, entre los candidatos de Obra del año, recibió el galardón el espectáculo Un rastro en las Estrellas, de Teatro de las Estaciones, gracias a la depuración que el grupo ha logrado en más de tres décadas de trabajo, el excepcional diseño de Zenén Calero Medina, la excelente banda sonora y el desempeño de un elenco que se renueva.

“¡Qué maravilla que la primera vez que la Unión Internacional de la Marioneta da un premio en el apartado de Personalidades lo obtenga René, mi Maestro y que nosotros, Zenén y yo, alumnos de esa escuela, merezcamos con Un rastro en las estrellas el premio del Espectáculo del año!



“¡Qué bonito, porque estuvimos todo un año trabajando mucho por llevar la obra de Saint-Exupéry en versión de (José Manuel Espino) y su poemario bellísimo, al mundo de teatro de títeres que es muy particular, muy singular y muy lleno de detalles y cosas muy bonitas!

“Estoy feliz de que en el Festitim, además de tantos espectáculos, además de ver al público siempre activo, participando, a Teatro de Las Estaciones nos den un reconocimiento tan bonito como este”.

En este apartado se tuvieron en cuenta también las obras La noche más larga del mundo, de Los cuenteros, con dirección de Malawy Capote y El pilco de oro, del Guiñol de Cienfuegos, bajo la dirección de Cecilio Valdés Guerra.

El escenario sirvió, igualmente, para la entrega de la Distinción Hermanos Camejo y Pepe Carril a cuatro relevantes titiriteros del teatro cubano: Migdalia Seguí, Julio Cordero, Juan González Fife y Fara Madrigal.

“Solo queda dar las gracias y decirles que estoy muy feliz. Realmente nunca pensé que llegaría a tener esta Distinción. Yo les pido que le enseñen a sus niños a querer los títeres, porque quererlos y mantener ese niño siempre dentro los va a hacer muy felices. Así yo me siento”, expresó Fara al recibir el reconocimiento.

El director de Teatro Andante, agrupación que este 2026 celebra sus 35 años, recibió también la Distinción Máscaras, del Consejo provincial de las Artes Escénicas, junto a los mexicanos Ainé Martelli y Federico Cauich, cuyas presencias permanentes en el Festitim y amor por Matanzas le merecieron, de igual modo, la Medalla Tricentenario de la Fundación de la Ciudad, que otorga el Gobierno municipal.

“Gracias Cuba, gracias Matanzas, muchas gracias Rubén, Zenén y todo este maravilloso equipo que participa con nosotros. Aquí he encontrado muchas cosas, pero más que nada, hay mucho corazón. Si volviera a nacer pediría dos cosas: ser titiritero y regresar a Matanzas”, aseveró Federico.

“Quiero agradecer por esta Distinción tan hermosa. Hoy descubrí por qué amo a Matanzas y a Cuba. Cuando yo emigré de mi país fui para México, pero nunca encontré mi lugar. Llegué a Matanzas y aquí hallé mi lugar. Llegar a Matanzas es como llegar a mi tierra. Yo pediría dos cosas, como dijo Federico: nacer nuevamente titiritera y artista escénica y nacer en Matanzas”, confesó Ainé.

En el otrora Liceo Artístico y Literario de Matanzas, Pablo Girón, del español Teatro Arbolé leyó el juramento de los titiriteros y el elenco de Teatro de las Estaciones, la solista Olga Blanco y la compañía Gabi y Sofi e invitados, regalaron al público presente el concierto performático Canciones viejas siempre nuevas, homenaje a Teresita Fernández.

Antecedió a la gala, la segunda sesión del evento teórico Freddy Artiles, en la Casa de la Memoria Escénica, con la conferencia Yo soy Pelusín del Monte, a cargo del actor y director Rubén Darío Salazar, Premio Nacional de Teatro, y la presentación de la más reciente novedad de Ediciones Vigía, Siguiendo el rastro del pequeño príncipe, texto que reúne testimonios, el texto y miradas críticas acerca de Un rastro en las estrellas, espectáculo que Teatro de Las Estaciones estrenó en 2025.