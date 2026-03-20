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Ariel Martínez: “20 años después, las mismas 4 letras y el mismo orgullo”

20 de marzo de 2026 0 comment
Ariel Martínez es saludado por Despaigne y Moncada en juego del Clásico Mundial
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En 2006 empezó este gran torneo llamado World Baseball Classic, era un niño cuando Cuba dejó la piel en el terreno y lograba un excelente resultado. Fue un honor y un sueño cumplido poder tener las 4 letras en el pecho en el mismo escenario 20 años después.

El resultado fue corto, no digno de la historia de nuestro béisbol, de los grandes peloteros leyendas de antes y de las grandes estrellas que tenemos hoy en el Show, pero los que estuvimos tratamos de hacer lo mejor con todo el orgullo y responsabilidad que lleva vestir esta camiseta.

Ariel Martínez
Ariel Martínez

Ariel Martínez

También sabemos que vivimos tiempos donde existen diferencias de pensamientos, opiniones y realidades entre cubanos dentro y fuera de la isla. Pero si algo tiene el béisbol es la capacidad de unirnos por encima de todo eso. Cuando salimos al terreno lo hicimos pensando en todos los cubanos, sin importar donde estén ni lo que piensen.

Ariel Martínez
Ariel Martínez

Ariel Martínez
Ariel Martínez

Representar a Cuba siempre será un orgullo enorme. Ojalá que el béisbol siga siendo un punto de encuentro para nuestro pueblo y que, a pesar de las diferencias, nunca perdamos el respeto y el amor por nuestra tierra. Gracias a todos los que apoyaron y siguieron creyendo. (Por: Ariel Martínez/Edición web Girón: Miguel Márquez Díaz)

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"La calidad de nuestro béisbol siempre ha estado demostrada y se confirma cuando enfrentamos en Japón a jugadores", afirmó Ariel Martínez.

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Sobre el autor: Cubadebate

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