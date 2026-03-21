Susurros Callejeros

En ocasiones se le puede ver sentado en el Parque de la Libertad, casi siempre rodeado de buenos amigos. Alfredo Smith disfrutaba del silencio y la tranquilidad del lugar. Tal vez planificaba la próxima presentación de Los Muñequitos de Matanzas. El disfrute de la tarde nublada se vio interrumpido por un grupo de personas que avanzan lentos, atentos, escuchan, susurran…

Van vestidos de negro con detalles en blanco, arpillera en la cintura y una pequeña bolsa donde guardan invaluables obsequios que entregan al terminar su conversación. En las manos, grandes bocinas de cartón forradas con las páginas ya leídas de aquel periódico. Se asemejan a cuernos gigantes en busca de interlocutor, siempre dispuestos a un diálogo íntimo.

Conversan. Se ve feliz a mi amigo Alfredo; no logro escuchar, hablan muy bajito. Estoy curiosa: ¿de qué hablarán? Me mantengo atenta a los movimientos mientras la cámara va captando el instante. Los demás escuchan.

Llega el momento del agradecimiento. Una pequeña bolsita de yute es obsequiada al interlocutor; en su interior, algo que puede haber sido encontrado, recogido o, simplemente, rescatado del olvido. Él le asegura que no abrirá el obsequio hasta que su nieto esté a su lado. Se despiden. Sonríe.

Así van de banco en banco estos personajes de la obra Susurros Callejeros, en sus presentaciones del 16 Festival Internacional de Títeres de Matanzas; a cada quien un tema de conversación o de reflexión. No sé, no me han susurrado. Los persigo con mi cámara hasta que forman una fila, recorren por última vez el parque, regresan lentos, atentos, susurrando, hacia su casa en la calle Manzano, hasta el mismísimo Teatro El Mirón Cubano, la casa de todos los que aman las artes.