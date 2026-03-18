Como parte del programa de la decimosexta edición del Festitaller Internacional de Títeres (Festitim), que por estos días toma diferentes espacios de la ciudad, el director de la Compañía Teatro Andante, Juan González Fife, ofreció un taller sobre dirección teatral.

Bajo el nombre La Escenofiesta de los Títeres, la actividad persiguió el objetivo de dotar a miembros del gremio de la cultura y ajenos a este de herramientas necesarias para dirigir espectáculos teatrales.

El actor y director Juan González Fife sentenció que la idea del taller es transmitir a las más jóvenes generaciones que están interesadas en la dirección escénica algunas herramientas que les permitan, desde el propio ejercicio del imaginario del actor, llegar a un resultado artístico en la escena.

“No es un taller para dar recetas, es un taller para compartir procesos, crear dudas, abrir vías para la investigación para los que quieran continuar formándose como directores”.

El responsable de la prestigiosa compañía teatral granmense enfatizó que muchas veces la persona dice: «No hago porque no tengo repertorio o no hago porque no tengo apoyo material, no tengo recursos o me falta espacio», y el taller va encaminado a romper esas barreras.

“Realmente lo que quiero es compartir nuestras experiencias, de que sí se puede crear siempre, aunque no tengas nada; lo que no puede faltar es el creador”.

Ante la interrogante de por qué regresar a uno de los festivales más longevos en materia de títeres en el país, confesó que Festitim es una casa para todo el que ame el arte y la cultura.

“Puedo asegurarte que el Titín es uno de los eventos más significativos del teatro de títeres en el mundo, por la capacidad que tiene de integrar la visión de todas las artes en un mismo movimiento y como base sólida para ubicar a los títeres en el más alto estadio de los movimientos artísticos mundiales”.

“Nosotros creemos ciegamente en las cosas que ocurren en el Festitaller, en los talleres, la participación de los maestros cubanos e internacionales que aportan siempre a que las obras que se presentan sean de altísima calidad».

Algo que el también actor ponderó del festival internacional es el respeto en cuanto a la línea estética de los diferentes grupos que participan.

“Nadie tiene que ser la copia del otro y se respetan los valores de cada puesta en escena y de cada agrupación independientemente de dónde venga y de quién sea y eso es una virtud muy grande que tiene el Festitim”.

La 16 edición del Festitaller Internacional de Títeres vive su segunda jornada en medio de una pertinaz lluvia que no ha sido impedimento para que las agrupaciones teatrales reunidas en la Atenas de Cuba brinden su arte al pueblo matancero.