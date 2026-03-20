Taller de Pop Up evoca a la resiliencia 

Para mi estar aquí es resiliencia es decir, esto es lo que amo y es esto lo que puedo dar: mi arte, enfatizó Ainé Martelli, actriz titiritera mexicana, durante el taller de Pop Up que enriqueció desde Ediciones Vigía, el XVI Festitaller Internacional de Títeres de Matanzas (Festitim).

Con una trayectoria marcada por el lazo que hace dos décadas la une al Festitim, Martelli adentrará a los talleristas al Pop Up donde el papel se convierte en mecanismos tridimensionales que se despliegan, saltan y transforman una superficie plana en un espectáculo visual.

El objetivo es que ellos aprendan las formas básicas del Pop Up y sobre eso puedan crear sus escenografías para el teatro, y en el caso de los trabajadores de la Editorial Vigía también elaborar sus ejemplares, explicó la pionera en México en incorporar esta técnica al espacio teatral.

Fomentar el uso de recursos asequibles en cualquier contexto y demostrar la magia que habita en tan solo una hoja de papel deviene además el propósito del encuentro incluido en el amplio programa de actividades previstas hasta el 22 de marzo en la amplitud del Festitim 2026.

Diseñadores, actores y artistas invitados al evento titiritero internacional más antiguo de la isla participarán entre los días 18 y 20 de marzo venideros en el taller de Pop Up dispuesto a ofrecer una experiencia enriquecedora y práctica, así como aportar al desarrollo de habilidades.

Pudimos no venir debido al contexto mundial que atravesamos mas, hoy yo vengo a Matanzas, al Festitim 2026 con mis amigos y familia de aquí a traer un poquito de esperanza, eso es el arte resiliencia, lucha, luz y paz, concluyó la actriz mexicana. (Por: Flavia de los Angeles Contreras Vega I Foto de la autora)

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