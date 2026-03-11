En la galería La Vitrina, de la Casa de la Memoria Escénica, se han expuestodurante años las memorias del evento titiritero: agrupaciones, actores,muñecos, objetos, retablos y sueños.

Adversy Alexis Alonso (Matanzas, 1966), del 17 al 22 de marzo, expondrá instantes de la edición 15 del Festitim, como una manera de conectar yvisibilizar esos espacios de la memoria que nos llevan al pasado.

En sus fotos del evento, Adversy capta esencias y espíritus de la relación delactor con el títere o el objeto. Hay en cada una de las imágenes un diálogo quecaracteriza esa simbiosis creativa en que emergen la sensibilidad, la ternura, laexpresividad, que hace vivo lo inerte. Luz y sombra, lo dramático de losrostros-máscaras de los actores, y la belleza de los muñecos; la textura ycontrastes en el blanco y negro de sus vestuarios y sus cuerpos, a veces,desnudos, a veces, metáforas que nos atrapan, nos seducen en vuelos, llenanlo oscuro como relámpagos de luz.

Existen escenas que parecen espejismos, que solo el teatro puede producir yel lente de un artista de la cámara captar. Hay fotos que parecen poemascreados en la inmensidad; mientras uno puede escuchar los sonidos, como elaullido de un lobo embriagado del resplandor de la luna.

Sin haber sido testigo de esas experiencias escénicas, uno puede imaginarseen ellas, vivir en otros espacios y tiempos.

Es un privilegio para los actores titiriteros aparecer en estas fotografías, y otro,poder admirarlas, volver con las imágenes al escenario, bendecido por lamagia de las historias y personajes, que revelan las visiones provocativas deAdversy.

Es otra manera de abrir los retablos, los telones, la esperanza creativa del arte.Las visiones de Adversy se relacionan con otras exposiciones del Festitim, conotros viajes a la memoria teatral.

La invitación para visitarla está hecha.

