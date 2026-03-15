Ariel Martínez: de infravalorado a puntal dentro del Team Asere

Cuando se anunció la conformación final del equipo Cuba de béisbol al VI Clásico Mundial, disímiles fueron los criterios sobre la inclusión en el roster del matancero Ariel Martínez.

Nuestros fanáticos conocedores del pasatiempo nacional comenzaron a cuestionar por qué el yumurino estaba en el equipo cuando se llevaban dos jugadores más de la misma posición.

Se inició una avalancha de criterios de que si no cabía en el equipo, que con la selección nacional nunca había demostrado nada; incluso, hubo quien lo tildó de sobrevalorado solo por jugar en la liga japonesa.

El Guajiro, como cariñosamente le conocen en el mundo del bate y la pelota, quien en la última temporada en la tierra del sol naciente pudo jugar poco por algunas lesiones que le impidieron un mejor desempeño, regresó a Cuba y se desempeñó con sus Cocodrilos de Matanzas, con los que se consagró campeón de la Serie Nacional 64, siendo uno de los puntales del conjunto.

En los choques de preparación frente a la novena de Nicaragua, el fornido inicialista fue el pelotero más destacado en materia ofensiva del conjunto dirigido por Germán Mesa.

En suelo nicaragüense, Ariel Martínez demostró que su buen cierre de campeonato con los reptiles era el preámbulo de lo que vendría después.La dirección del Team Asere confió en él y le dio la responsabilidad de abrir de titular en la inicial en el choque que marcaba el debut de Cuba en el certamen planetario.

En el desafío empuñó como tercero en el orden ofensivo por delante de peloteros consagrados como Alfredo Despaine y Erisbel Arruebarruena.

El matancero no defraudó y ligó par de indiscutibles en cuatro oportunidades oficiales al rectángulo ofensivo, como para demostrar que no le podía la presión.

Frente a Colombia, en la segunda presentación de los antillanos en el Clásico Mundial, largó vuelacercas por el jardín derecho para remolcar tres carreras que resultaron vitales para la victoria frente a los sudamericanos.

Ante el seleccionado puertorriqueño se fue en blanco en par de oportunidades ofensivas antes de concluir su accionar en el campeonato con tres indiscutibles frente a Canadá.

Ariel Martínez tuvo un promedio ofensivo (AVG) de 462, cuarto entre los primeras bases, solo antecedido por Vladimir Guerrero, el venezolano Luis Arraez con 500 de average y Bo Gyeong Moon con 538.

En cuanto al OPS promedio 1255 cuarta mejor métrica entre los inicialista, en OBP concluyó segundo en su posición con promedio de 563, solo por detrás de Bo Gyeong Moon con 625.

Para redondear una actuación más que meritoria, el fornido jugador se desempeñó en los jardines y en la inicial, impulsó cuatro carreras y concluyó la competencia con un slugging de 692.

Ariel Martínez silenció a sus críticos a golpe de rendimiento y trabajo constante, pasó de ser uno de los infravalorados a ser uno de los puntales del equipo Cuba.