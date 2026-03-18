Sporting de Lisboa le arrancó el sueño al Bodo/Glimt

El Sporting CP protagonizó una remontada de alto impacto en la Liga de Campeones, al revertir un marcador adverso de tres goles sufrido en la ida y avanzar a los cuartos de final con una contundente victoria de 5-0, sellada tras la prórroga frente al Bodø/Glimt.

Desde el inicio, el conjunto lisboeta impuso ritmo y presión, decidido a recortar distancias lo antes posible. La reacción tomó forma con los goles de Inácio y Gonçalves, que devolvieron la esperanza y colocaron al equipo a las puertas de igualar la eliminatoria en el tiempo reglamentario.

El momento clave llegó desde el punto penal, cuando Luis Javier Suárez asumió la responsabilidad y convirtió el tanto que equilibró el global. Ese gol terminó por quebrar la resistencia del conjunto visitante y llevó el partido a un tiempo extra que ya se vislumbraba favorable para los locales.

En la prórroga, el Sporting CP mantuvo el control y la intensidad. Maxi Araújo apareció para inclinar definitivamente la balanza, mientras que Rafael Nel amplió la ventaja con un gol que sentenció el duelo sin margen de reacción para el Bodø/Glimt.

El equipo portugués mostró solidez colectiva y efectividad en los momentos decisivos, dominando el desarrollo del encuentro ante un rival que no logró sostener su ventaja inicial. La superioridad se hizo más evidente a medida que avanzaron los minutos adicionales.

Con este resultado, el Sporting CP se instala entre los ocho mejores del torneo, tras firmar una remontada que refuerza sus aspiraciones en la competición y confirma su capacidad competitiva en escenarios de máxima exigencia.