Fútbol: Bodo/Glimt sueña en grande

El Bodø/Glimt dio un paso firme en su serie de octavos de final de la Liga de Campeones, tras imponerse con autoridad 3-0 al Sporting de Lisboa en el partido de ida, disputado en el Aspmyra Stadion, en Noruega.

El conjunto local abrió el marcador al minuto 32 gracias a Sondre Fet, quien convirtió con serenidad desde el punto penal para adelantar a los noruegos. El gol dio confianza al Bodø/Glimt, que mantuvo el control del juego ante un rival que no logró imponer su ritmo.

Cuando el primer tiempo llegaba a su final, Ole Didrik Blomberg amplió la ventaja con un tanto en el 45+1, resultado que envió a los equipos al descanso, con un escenario favorable para los anfitriones.

En la segunda mitad, el Sporting intentó reaccionar, pero mostró dificultades para concretar en el último tercio del campo. El Bodø/Glimt aprovechó esa falta de precisión y volvió a golpear en el minuto 71, cuando Kasper Waarst Høgh definió tras una asistencia de Jens Hauge.

El tercer gol terminó de inclinar el duelo a favor del club noruego, que sostuvo su ventaja con orden defensivo y efectividad en los momentos clave del partido.

Con este resultado, el Bodø/Glimt llega al encuentro de vuelta con una ventaja considerable, mientras el Sporting de Lisboa queda obligado a buscar una remontada para mantener vivas sus aspiraciones en la competición europea. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

