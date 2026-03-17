Conectado el SEN desde Pinar del Río hasta Holguín

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se encuentra interconectado desde Pinar del Río hasta Holguín, lo que permite mantener el servicio en hospitales, plantas de agua y objetivos vitales del oriental territorio.

Davielquis Cortina Cobas, director del Despacho de Carga de la Empresa Eléctrica Holguín, informó a la Agencia Cubana de Noticias que la sincronización se completó alrededor de las seis de la mañana por la línea de 110 kilovoltios (kV) de Las Tunas y la subestación Holguín 220 kV.

El directivo explicó que en la provincia se mantienen unos 50 Megavatios (MW) de carga servida, con prioridad para hospitales y los sistemas de bombeo de la presa Gibara y la potabilizadora de Pedernales.

Señaló que también se garantiza el suministro en circuitos destinados al abasto de agua de la ciudad y en municipios como Mayarí y Antilla, además de objetivos industriales y de seguridad.

A nivel nacional, el SEN avanza en la recuperación con la sincronización de Centrales Termoeléctricas (CTE) claves.

Desde la madrugada se incorporaron los bloques de Varadero y Jaruco, mientras la unidad tres de la CTE Ernesto Che Guevra, de Santa Cruz continúa en proceso de arranque.

En el Mariel, el bloque ocho inició operaciones a las siete de la mañana, y en la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, arrancaron las unidades tres y cuatro, esta última fuera de línea por mantenimiento desde el año pasado.

Cortina Cobas precisó que la unidad seis de la termoeléctrica Diez de Octubre ya aporta al SEN alrededor de 70 MW, mientras Felton, en Holguín, se encuentra en labores de limpieza de calentadores de aire regenerativos (CAR) con vistas a iniciar su proceso de arranque al mediodía y sincronizarse en horas de la noche si las condiciones lo permiten.

El Sistema Eléctrico Nacional acumula poco más de 100 MW sincronizados y se prevé incrementar la generación térmica en la medida que las unidades concluyan sus procesos de arranque.

La estrategia prioriza cargas esenciales como hospitales, plantas de agua y servicios básicos, mientras se avanza paulatinamente en la normalización del SEN.