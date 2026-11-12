Bandec celebra 29 años de historia y compromiso con el desarrollo económico

Con el depósito de una ofrenda floral en el monumento ubicado en el Parque de la Libertad, en Matanzas, los trabajadores del Banco de Crédito y Comercio (Bandec) celebraron el aniversario 29 de la creación de esta institución bancaria.

Durante el acto, Yanetsy Chávez Camaraza, directora provincial de Bandec, destacó los resultados alcanzados en la última etapa, entre ellos el fortalecimiento de la cartera de préstamos y los niveles de pasivo, al tiempo que reconoció los desafíos que enfrenta el sector.

La directiva señaló que entre las principales proyecciones figuran elevar la calidad de los servicios, transformar la gestión bancaria de acuerdo con las nuevas necesidades de la economía y ampliar la presencia de la institución en las comunidades.

Asimismo, subrayó la importancia de capacitar a los actores económicos y a la población en materia de trámites y operaciones bancarias, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la educación financiera.

La ocasión resultó propicia para entregar sellos y distinciones a hombres y mujeres que han dedicado buena parte de su vida laboral a esta profesión, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con el sector.

El acto político-cultural estuvo dedicado al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Este 12 de noviembre, Bandec arriba a su aniversario 29 con el compromiso de continuar perfeccionando sus servicios, responder a las demandas de la población y acompañar las transformaciones económicas del país. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Lea también