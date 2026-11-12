Empresa Láctea de Matanzas garantizará producción ininterrumpida al amparo de nuevas medidas

A partir de las nuevas facultades que otorgan las 176 medidas de las Transformaciones Económicas y Sociales, la Empresa de Productos Lácteos de Matanzas ha logrado renegociar deudas, sanear el pago a productores y trazar estrategias que garantizarán una producción ininterrumpida de varios surtidos durante los meses de noviembre y diciembre, con el objetivo de cumplir con la oferta a la población.

Así lo informó el director de la entidad, Ariel Hernández Pérez, quien detalló que la implementación de estas medidas ha permitido destrabar problemas financieros que lastraban la gestión de la empresa.

«Por varios meses no estuvimos utilizando una utilidad pequeña de pocos millones de pesos. Esa utilidad nos la limitaba los intereses que tenemos con el banco, que ya están renegociados», explicó el directivo. Esa renegociación de compromisos por más de un millón de pesos permitirá a la entidad disponer de liquidez para reinvertir en la producción.

Hernández Pérez reconoció que el acopio de leche ha sido históricamente el «talón de Aquiles» de la empresa y que el impago a los productores generó un profundo descrédito. Para revertir esta situación, la entidad despliega una estrategia abarcadora que incluye un fuerte proceso de contratación con entidades de la Agricultura y la masa de rebaño existente, estableciendo precios definidos, cantidades, calidad y pago inmediato, tanto en transferencia como en efectivo.

«Hoy estamos pagando, es decir, hoy el impago a los productores es prácticamente cero», enfatizó el director. Para garantizar la transparencia y agilidad de este proceso se ha instituido una mesa de conciliación de facturación y pago colegiada en todos los municipios, integrada por la empresa, la ANAP, la Agricultura y BANDEC.

«En la unidad es donde está la fuerza», subrayó el directivo, al precisar que ya se están saldando deudas en territorios como Pedro Betancourt y Unión de Reyes.

Asimismo, la entidad se encuentra en proceso de solicitar un nuevo crédito bancario para, incluso, pagar de forma anticipada al productor, con el propósito de que «el descrédito con el lácteo termine».

Al amparo de las nuevas transformaciones económicas, la Empresa de Productos Lácteos de Matanzas apuesta por una interacción profunda con el sector no estatal. En el municipio de Perico, ya se ha concertado una importante producción cooperada con un productor privado, logrando saldar la deuda existente en iniciar proyectos conjuntos.

Para el caso de la planta industrial de Matanzas se trabaja en la creación de la primera sociedad mercantil por acciones en el territorio al amparo de las nuevas medidas. «Vamos a crear quizás la primera sociedad mercantil […] con los actores económicos privados, donde ellos no sean cooperantes ni tengan otro vínculo con el Lácteo, sino que el vínculo sea de accionistas, minoritarios o mayoritarios», explicó el director, quien acotó que este proceso se colegia de conjunto con las instituciones del país.

Para la recta final del año, la empresa tiene garantizado el combustible mediante contratos con formas de gestión estatal, así como la materia prima, a excepción de la leche. La estrategia está enfocada en levantar económicamente la unidad de Colón, que actualmente genera pérdidas, y consolidar la producción en la planta de Matanzas.

«En noviembre y diciembre debemos tener producciones ininterrumpidas de varios productos», aseguró el directivo, quien añadió que la empresa tiene previsto el cambio de la matriz energética y la realización de inversiones internas para garantizar el acceso al agua, incluyendo la búsqueda y rehabilitación de pozos.

Con esta nueva hoja de ruta, sustentada en las facultades descentralizadas que otorga el país, la Empresa de Productos Lácteos de Matanzas busca no solo restablecer la confianza de los productores, sino también asegurar la presencia de sus productos en la mesa del pueblo matancero. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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