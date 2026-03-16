El municipio de Calimete recibió un primer envío de seis kits de paneles solares que beneficiarán servicios vitales para la población, como parte de la estrategia nacional de cambio de matriz energética y protección de centros esenciales ante la compleja situación electroenergética del país.

La información fue dada a conocer por María del Carmen Puig Martínez, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en el municipio, a través de su perfil oficial en la red social Facebook.

La dirigente destacó que estos sistemas permitirán «mejorar la calidad de importantes servicios de nuestra población» en un momento donde la estabilidad energética constituye una prioridad para el gobierno.

Según detalló Puig Martínez, el primer lote se destinará a las sucursales del Banco Popular de Ahorro y del Banco de Crédito y Comercio; además de los tres policlínicos del municipio, pertenecientes a las localidades de Calimete, Amarillas y Manguito, y a la dirección municipal de la Empresa Eléctrica.

Estas instituciones han sido priorizadas por su función estratégica en la atención a la población y la continuidad de servicios financieros y de salud, especialmente en un contexto de limitaciones energéticas que afectan todos los territorios del país.

Este envío se suma a acciones similares desarrolladas en otros municipios de la provincia, como Colón, donde recientemente se inició la instalación de paneles solares en ocho instituciones de salud, incluyendo hogares maternos, hogares de ancianos y policlínicos. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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