Empresa Pecuaria Genética Matanzas supera crisis tras aplicación de nuevas medidas económicas

Tras enfrentar una severa crisis que la llevó a pérdidas económicas por la falta de combustible, la Empresa Pecuaria Genética Matanzas ha logrado revertir su situación y proyectarse hacia la recuperación, con ingresos superiores a los 77 millones de pesos solo en el pasado mes de octubre. Este resultado es fruto de la aplicación de las nuevas facultades que otorgan las 176 medidas de las Transformaciones Económicas y Sociales.

Así lo informó Carlos Luis Naranjo Suárez, Delegado Provincial de la Agricultura, quien detalló que la entidad tocó fondo durante los meses de abril y mayo. «Se quedaron sin combustible y la situación fue bastante difícil. La mortalidad fue muy alta porque prácticamente el noventa por ciento de la alimentación de los animales y el agua dependía del movimiento en pipas y en carretas», explicó el directivo, subrayando que esta crisis llevó a la empresa a caer en pérdidas.

La reanimación comenzó con la implementación de las transformaciones. «Ya hoy, de 143 unidades productivas, tienen encadenamiento productivo en 76. Eso ha permitido incrementar la producción de leche y carne», destacó Naranjo Suárez, quien añadió que ya producen y comercializan queso de leche de búfalo de alta calidad.

Las nuevas facultades también han permitido transformar la manera de gestionar las vaquerías, que ahora se vinculan en asociación con personas naturales y mipymes. «Hay una mipyme que tiene ya seis vaquerías. El mes pasado empezó y ya le permitió tener más de setenta y siete millones de pesos de ingresos», precisó.

A esto se suma la entrega de tierras. La empresa ya ha otorgado más de 200 hectáreas en las últimas semanas y tiene en proceso más de mil, fomentando la producción. Para resolver el déficit de combustible, la entidad arrendó un servicentro a una mipyme particular, con un contrato donde el pago del arrendamiento se realiza en combustible. Esto le ha permitido disponer de los insumos necesarios para la logística y la comercialización de carnes, e incluso abrir una segunda comercializadora de productos cárnicos.

El Delegado de la Agricultura resaltó que la empresa también ha logrado resolver su situación crediticia y avanza en la materialización de negocios con inversores extranjeros. «Ya han venido dos personas extranjeras a interesarse por desarrollar negocios en la genética. Están en el proceso de negociación, pero creo que hay mucho interés en desarrollar la producción de leche y la cría y ceba de machos», afirmó.

En paralelo, aprovechando las nuevas medidas, se impulsa un grupo de transformaciones energéticas, entre ellas un proyecto para el aprovechamiento del estiércol de las vaquerías y la generación de energía a partir de este, con el auspicio del Ministerio de Energía y Minas. Asimismo, se han recuperado instalaciones fundamentales y áreas forrajeras.

Aunque la empresa ya reporta utilidades, Naranjo Suárez reconoció que la situación económica aún no les ha permitido elevar el salario a los trabajadores, aunque ese es el objetivo central de la dirección. En cuanto a la producción de leche, que se encontraba incumpliendo el plan, ya se ha recuperado del 50% al 70%, con la certeza de que seguirá incrementándose en la medida en que avancen los encadenamientos y las nuevas formas de gestión.