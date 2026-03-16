CUPET entrena a jóvenes trabajadores de alto potencial

El conocimiento de “primera mano de los procesos y desafíos de la Unión Cuba-Petróleo (CUPET) es la posibilidad ofrecida por este sector a sus futuros líderes, mediante un programa de entrenamiento práctico que los prepara para asumir con éxito las responsabilidades que les esperan”.

El ejercicio incluye un recorrido por cada rincón de la industria, detalló CUPET en su cuenta de la red social X, donde difundió imágenes de visita a varios centros del país, incluidos de la occidental provincia de Matanzas.

Los jóvenes fueron recibidos en EPEP-C. Foto: Tomada del Facebook de la entidad

Representantes de las entidades de Exploración, Producción y Refinerías pudieron apreciar la inversión del sistema de paneles solares en la División de Servicios Especializados de la empresa de Perforación y Reparación Capital de Pozos de Petróleo y Gas (EMPERCAP).

Los futuros líderes de #CUPET están recorriendo cada rincón de la industria. Este programa de entrenamiento práctico les permite conocer de primera mano los procesos y desafíos del sector, preparándolos para asumir con éxito las responsabilidades que les esperan. #Cuba pic.twitter.com/x3gmpulOB9 — CUPET (@Cubapetroleo1) March 12, 2026

En la finca La Cachurra, en el municipio de Cárdenas, radica la dirección general de la única prestataria en Cuba de estos servicios especializados, donde David Winograd, jefe del Departamento de Inversiones, actualizó a los visitantes sobre el avance de la obra, en pleno proceso de instalación del segundo grupo de paneles.

En la visita a EMPERCAP información sobre la instalación de paneles solares. Foto: Tomada de la entidad.



El empleo de este tipo de alternativa, una vez concluido el montaje, permitirá abastecer con el servicio eléctrico al edificio administrativo, y además entregar energía al Sistema Electroenergético Nacional, aseguró un post divulgado por el perfil de Facebook de EMPERCAP.

A su paso por la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo Centro (EPEP-C), estos jóvenes de alto potencial fueron atendidos en el centro de medición, área donde especialistas los pusieron al tanto sobre los procesos, técnica y desafíos reales que mueven la industria energética.

El entrenamiento a estos jóvenes les permite conocimiento integral sobre los procesos y desafíos de este sector. Foto: Tomada de la cuenta de X de CUPET.



Intercambiar sobre el día a día de la «operación es la mejor escuela. Estos petroleros por Cuba son la garantía de continuidad y soberanía», aseguraron en Facebook fuentes de la EPEP-C.

CUPET, Organización Superior de Dirección Empresarial, es la encargada de producir y comercializar combustibles y sus derivados. (Por: Juanita Perdomo/Edición web Girón: Miguel Márquez Díaz)

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