Aprueban regulaciones urbanas específicas del Centro Histórico de Matanzas

La Subdirección de Plan Maestro de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas aprobó el 15 de enero de 2026, luego de su sometimiento a consulta pública con los grupos de actores sociales, población, organismos y autoridades pertinentes, las regulaciones urbanas específicas (RUE) del Centro Histórico Urbano (CHU) de la Atenas de Cuba.
Las RUE constituyen un conjunto de disposiciones jurídico-administrativas sobre el ordenamiento territorial, urbano y arquitectónico, que, como salida del planeamiento, posibilitan tanto su implementación como el control de los procesos de transformación y preservación físico-espacial, aplicadas en este caso al CHU de Matanzas, el área declarada Monumento Nacional y su Zona de Protección.
Para su redacción fueron consultados en primera instancia 14 documentos oficiales, desde los planes fundacionales de la urbe hasta las primeras RUE de Narváez, Calle del Medio y Plaza de la Vigía, publicadas en 2018.
En primera instancia se dan a conocer los pasos a seguir y documentos necesarios para acometer intervenciones que alteren la apariencia de la ciudad; por ejemplo, quitar, agregar, cambiar o modificar tamaño, forma, textura o color de cualquier elemento ubicado en el CHU o cualquier inmueble con valores patrimoniales.
Luego, en sus regulaciones generales, se hace referencia a las conductas apropiadas que permitirán el disfrute y la convivencia armoniosa de los ciudadanos en los espacios públicos, así como el respeto a la parcelación original de la ciudad, sus tipologías arquitectónicas y el cuidado del ornato.
Asimismo, se regulan las zonas peatonales y los servicios fijos y ambulatorios, con especial énfasis en el cuidado de la higiene, la contaminación acústica y la necesidad de mantener, al menos, tres metros de espacio vacío que permitan la circulación vehicular en casos de emergencia (ambulancias, carros de bomberos y policía, etc.).
Son regulados, además: el uso del color; las nuevas construcciones y demoliciones; los entresuelos y cubiertas; las actividades recreativas; los elementos de protección solar; la vegetación en áreas verdes y espacios públicos; el uso de la infraestructura; el cuidado de la limpieza e higiene; el mantenimiento y la conservación; la colocación de señales, gráficas y carteles; los bordes marítimos y fluviales; las construcciones soterradas; el potencial arqueológico; la seguridad; y la accesibilidad.
En este último acápite destaca el llamado a eliminar barreras arquitectónicas para personas discapacitadas, con soluciones de diseño capaces de generar recorridos libres, lineales y sin obstáculos.
Por último, se pormenorizan las RUE para Calle del Medio y Narváez, con especificidades como el carácter prioritario del paso peatonal en las intersecciones y la protección del malecón y el río San Juan, respectivamente. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)
Lea también
Presentan Regulaciones Urbanas para Centro Histórico de Matanzas
La Oficina del Conservador de esta ciudad presentó hoy, en conferencia de prensa, las Regulaciones Urbanas Específicas (RUE) para el Centro Histórico de Matanzas, aprobadas por la Asamblea Municipal del Poder Popular. Read more»