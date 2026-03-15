Festival comunitario saluda el Día de la Prensa Cubana

En torno al parque La Aurora, del Barrio en transformación La Marina, un Festival dispuesto a saludar el Día de la Prensa Cubana fortaleció el vínculo entre periodistas de esta ciudad y la comunidad.

Llevar a los medios a los barrios es una acción importante porque la población tiene la oportunidad de conocer de cerca a sus periodistas, así como aportar ideas que nos renuevan, enfatizó Jessica Acevedo , miembro del ejecutivo de la Unión de Periodistas de Cuba en la provincia.

En el contexto actual que atraviesa el país, donde medios como los periódicos provinciales han dejado de circular en formato impreso, esta actividad resulta una estrategia para acercarnos al pueblo y contar sus historias, conocer sus inquietudes y forma de vida, expresó.

Actividades a cargo del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) dirigidas a ofrecer recreación a los pequeños que residen en el barrio La Marina, así como también los estudiantes de las escuelas de la comunidad, supuso preámbulo de la jornada.

Un intercambio protagonizado por Armando Ferrer, director de los Cocodrilos de Matanzas, y miembros del equipo ganador de la última Serie Nacional de Béisbol, se incluyó en el programa previsto para concluir la Jornada de la Prensa en la Atenas de Cuba.

Con una presentación de los Muñequitos de Matanzas concluyó el encuentro que recordó la publicación por vez primera del Periódico Patria, que fundado por José Martí sentó bases fundamentales para el ejercicio del periodismo revolucionario cubano.

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