Periodistas matanceros celebran el Día de la Prensa Cubana

En la mañana de este jueves los periodistas matanceros celebraron el Día de la Prensa Cubana en la emblemática Sala White, dedicado al 134 aniversario del Periódico Patria, al Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro, y a el natalicio del poeta Bonifacio Byrne.

La gala estuvo presidida por el presidente de la Unión de Periodistas de Cuba en Matanzas, Pedro Arturo Rizo Martínez junto a su ejecutivo, además de contar con la presencia de invitados especiales y miembros de la Upec matancera.

Durante la ceremonia reconocieron a varios miembros por su labor periodística, asmismo, a los periodistas que recibieron mención en el Premio Nacional de Periodismo Juan Gualberto Gómez como a Jessica Mesa Duarte en la categoría de Radio y a Carlos Manuel Bernal por la Obra de la vida en el certamen de Televisión; y a Luis Ernesto Martínez González, en el Concurso Nacional de Periodismo Histórico.

De igual modo, la Upec destacó de manera especial por su apoyo y labor al Hospital Quirúrgico Docente Universitario Comandante Faustino Pérez, sobre todo a su directora Taymí Martínez Naranjo y su comunicador Randy Perdomo García.

Por otra parte, el ejecutivo de la Upec matancera entregó la distinción Félix Elmuza a seis miembros por su permanencia en el gremio por más de 15 años.

Como momento cumbre del día se le otorgó el Premio Provincial de Periodismo Bonifacio Byrne 2026 a la Obra de la vida a José Miguel Solís, periodista de la Emisora Radio 26 por su profesionalidad y años de experiencia en la vida periodística.

Cada 14 de marzo constituye un compromiso de nuestra prensa hacia el pueblo cubano y la información. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

