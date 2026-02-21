Cárdenas fue sede de las principales actividades por el Día Nacional de la Defensa en Matanzas

Las Zonas de Defensa del municipio de Cárdenas y la comunidad de Boca de Camarioca acogieron este viernes las principales actividades por el Día Nacional de la Defensa en la provincia de Matanzas, una jornada que permitió constatar la preparación del pueblo y las estructuras defensivas para enfrentar cualquier escenario de agresión, bajo la concepción estratégica de la Guerra de Todo el Pueblo.

Las acciones fueron chequeadas por miembros del Consejo de Defensa Provincial (CDP), encabezados por su presidente, Mario Sabines Lorenzo, quien junto al Presidente del Consejo de Defensa Municipal (CDM) de Cárdenas, Michel Matías Ballesteros, supervisó ejercicios prácticos que incluyeron emboscadas de contención, participación de los jóvenes y la elaboración de alimentos por parte de las Brigadas de Producción y Defensa.

Durante el desarrollo del ejercicio en Cárdenas, el personal de salud demostró un alto nivel de preparación para cumplir su misión ante una eventual situación de agresión armada al país. Las demostraciones se realizaron en estrecho vínculo con la Cruz Roja Cubana, organización que complementó las labores de asistencia y primeros auxilios.

La Directora Municipal de Salud, Dra. Rosangel Fernández, explicó a Mario Sabines Lorenzo que «el éxito en cada entrenamiento es muestra de la constante preparación del personal médico, paramédico y de enfermería para actuar ante situación de desastre o guerras». Esta preparación sistemática garantiza que, en caso necesario, los servicios sanitarios puedan responder con eficacia en condiciones extremas.

Para cerrar la exitosa jornada en Cárdenas, se realizó un acto donde se valoró el ejercicio desarrollado y se analizó la compleja situación que atraviesa el país producto del recrudecimiento del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. El presidente del Consejo de Defensa municipal y primer secretario del Partido en el municipio, Michel Matías Ballesteros, expresó con convicción: «Estamos seguros que con la voluntad de todo el pueblo unido saldremos adelante».

Paralelamente, en el municipio de Colón se desarrolló el Día Territorial de la Defensa con el objetivo de preparar las diferentes estructuras del sistema defensivo en la Zona de Defensa 06.

La jornada se dedicó a la actualización de los planes y acciones a desarrollar por los grupos y subgrupos, entidades, organismos, miembros de las brigadas de producción y defensa, y reservistas.

El Consejo de Defensa Municipal de Colón estuvo encabezado por su presidente, Roberto Cárdenas Pomares, y la vicepresidenta, Tamara Carvajal Domínguez. Durante el encuentro, dirigido por el Presidente de la Zona de Defensa 06, Jesús Yanes Barrios, se puntualizaron los principales escenarios para desarrollar el ejercicio táctico-demostrativo previsto para el próximo 6 de marzo.

Según información publicada por medios locales, las actividades para clases combinadas tendrán como sede la explanada del Parque «4 de Abril», donde también se desarrollará el acto resumen de la jornada. Se determinaron las misiones a cumplir en los subgrupos económico-social, educación, cultura y deportes, industria, alimentos, salud, energía, agua y Defensa Civil.

Estos ejercicios forman parte del sistema de preparación permanente del país, que cada semana convoca a la población y las instituciones a fortalecer su capacidad defensiva. La provincia de Matanzas ha sido escenario habitual de estas jornadas, con especial énfasis en la cohesión de los órganos de dirección y la movilización popular.

La presencia de altos mandos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Partido en ejercicios anteriores, como el General de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá y el General de División Raúl Villar Kessell, evidencia la importancia estratégica que concede la dirección del país a estos entrenamientos, que preparan al pueblo para defender las conquistas de la Revolución en cualquier circunstancia.