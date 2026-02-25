Presentan Regulaciones Urbanas para Centro Histórico de Matanzas

La Oficina del Conservador de esta ciudad presentó hoy, en conferencia de prensa, las Regulaciones Urbanas Específicas (RUE) para el Centro Histórico de Matanzas, aprobadas por la Asamblea Municipal del Poder Popular.

Respondió la acción de este martes a que el reglamento debe ser dado a conocer, para su cumplimiento, a todos los organismos involucrados, y divulgado a través de los medios de difusión masiva con el objetivo de que se conozca.

Leonel Pérez Orozco, Conservador de la ciudad, enfatizó en que las Regulaciones están hechas para que no cambie el porqué la llamada Atenas de Cuba cuenta con un área Monumento Nacional, declaratoria sustentada en que posee valores específicos para acreditarla como tal.

Las regulaciones en cuestión constituyen un conjunto de disposiciones jurídico-administrativas sobre el ordenamiento territorial, urbano y arquitectónico, que como salida del planeamiento, posibilitan tanto su implementación como el control de los procesos de transformación y preservación físico-espacial.

El contenido está directamente relacionado con los valores, usos, estructura y morfología propuestos por la Comisión Provincial de Monumentos para el Centro Histórico de Matanzas, el área que posee la declaratoria de Monumento Nacional y su Zona de Protección.

Contiene el documento aprobado por la Asamblea Municipal del Poder Popular en Matanzas al cierre del año 2025, acápites con lo referido a Permisos, trámites, asesorías y visto bueno; Regulaciones Urbanas para el Centro Histórico Urbano (CHU) de Matanzas; Regulaciones Urbanas Específicas para calle Medio; y Regulaciones Urbanas Específicas para calle Narváez.

Se especifican las disposiciones de obligatorio cumplimiento en el CHU para cuestiones como la zona peatonal, servicios ambulatorios, actividades recreativas culturales, para lograr una integridad urbana y arquitectónica, nuevas construcciones y demoliciones, y construcción de entresuelos y cubiertas.

Precisa además el texto normativo lo referido a la aplicación de pintura y color, elementos de protección solar, uso de la infraestructura, utilización de la vegetación en espacios públicos, cuidar la limpieza e higiene, mantenimiento y conservación, accesibilidad, colocación de señales gráficas y carteles, bordes marítimos y fluviales, construcciones soterradas, potencial arqueológico, patrimonio natural, y seguridad.

Yimara Lavastida Hernández, arquitecta y especialista de Plan Maestro de la Oficina, resaltó la importancia del acápite referido a los permisos porque la ciudad es un ente vivo, está habitada por personas que tienen necesidades, hay que hacer intervenciones pero tienen que estar regidas por normas para que la apariencia general que distingue a la primera ciudad moderna de América no se pierda.

Ninguna persona natural o jurídica, cubana o extranjera queda eximida del cumplimiento de lo preceptuado en el reglamento; el mismo admitirá ajustes por la aparición de cambios en los escenarios de actuación, y estos serán sometidos a la aprobación del Consejo de la Administración Municipal y de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Matanzas. Un reto esencial está en concretar la creación de un cuerpo de inspectores o agentes del orden con la misión de velar por el cumplimiento de las RUE, en favor del cuidado del patrimonio histórico que dignifica a Matanzas y la disciplina social.

Para potenciar la comunicación se pactará una capacitación o entrenamiento a los delegados del Poder Popular del municipio sobre el reglamento, y todos los interesados en conocer más al respecto pueden acudir a la Oficina del Conservador de la Ciudad de Matanzas o contactar con la institución mediante su página oficial en la red social Facebook.

