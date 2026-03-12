Deportes

El último mambo en el Clásico Mundial

El último mambo de Cuba en el Clásico Mundial

Como desastrosa se puede calificar la actuación de Cuba ante Canadá en su último partido de este Clásico Mundial de Béisbol, al ceder 7 carreras por 2.

No solo la ofensiva silenciada totalmente, también la defensa falló en múltiples ocasiones, incluida la receptoría, donde se le dio toda la confianza a Andrys Pérez, quien no pudo mantener una labor adecuada.

En la parte baja del 5to inning Yoel Yanqui recibió boleto y llegó a tercera, luego de error en tiro del lanzador al virarse hacia primera para acercarlo a la almohadilla.
Yoelkis Guibert fue retirado de segunda a primera y así llegó la primera anotación de los nuestros.

En el sexto, Yoan Moncada, conectó un doble, que puso a Roel Santos en tercera y fue la única amenaza real que logró concretar el conjunto cubano.

Ariel Martínez, lo mejor por la Mayor de las Antillas hoy, impulsó la segunda anotación y hasta ahí quedaron las esperanzas de pasar a la segunda ronda.

No hay fórmula que pueda lograr la sonrisa en un torneo de pelota, no terminamos de deshacernos del principal problema: la improvisación y la prioridad a nombres, más allá del rendimiento. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

