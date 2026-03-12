El último mambo en el Clásico Mundial

Como desastrosa se puede calificar la actuación de Cuba ante Canadá en su último partido de este Clásico Mundial de Béisbol, al ceder 7 carreras por 2.

No solo la ofensiva silenciada totalmente, también la defensa falló en múltiples ocasiones, incluida la receptoría, donde se le dio toda la confianza a Andrys Pérez, quien no pudo mantener una labor adecuada.

En la parte baja del 5to inning Yoel Yanqui recibió boleto y llegó a tercera, luego de error en tiro del lanzador al virarse hacia primera para acercarlo a la almohadilla.

Yoelkis Guibert fue retirado de segunda a primera y así llegó la primera anotación de los nuestros.

En el sexto, Yoan Moncada, conectó un doble, que puso a Roel Santos en tercera y fue la única amenaza real que logró concretar el conjunto cubano.

Ariel Martínez, lo mejor por la Mayor de las Antillas hoy, impulsó la segunda anotación y hasta ahí quedaron las esperanzas de pasar a la segunda ronda.

No hay fórmula que pueda lograr la sonrisa en un torneo de pelota, no terminamos de deshacernos del principal problema: la improvisación y la prioridad a nombres, más allá del rendimiento. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

