Cooperativa 13 de Marzo: innovación y trabajo al servicio del tabaco

Fotos: Roxana Valdés Isasi y Yaudel Rodríguez Vento

Pedro Ríos Ramos, presidente de la cooperativa en El Porvenir, lidera proyectos que fortalecen la agricultura y la comunidad.

Con manos curtidas por el trabajo y mirada decidida, Pedro Ríos Ramos desanda los surcos de la Cooperativa 13 de Marzo, ubicada en el asentamiento rural El Porvenir. Con paso firme recorre las dos hectáreas (ha) de tabaco recién sembradas.

Gombre innovador y comprometido, combina tradición y creatividad para garantizar producción y oportunidades para su comunidad.

El tabaco, este año, constituye el eje de la cooperativa. Apenas se abrió la posibilidad de sembrarlo antes del 31 de enero, Pedro y su equipo prepararon la tierra en solo 11 días, sembraron y comenzaron los cuidados esenciales: fertilización, tapado del palito y labores con bueyes, para aprovechar al máximo cada ha.

Aunque la producción inmediata no será enorme, los nutrientes que quedan en el suelo beneficiarán otros cultivos, y la incorporación de abono orgánico fortalece la tierra para plantar maíz y boniato, en pos de asegurar los alimentos locales.

La cooperativa aspira a expandir el tabaco hasta 10 ha, construir casas de tapado y desarrollar la escogida, lo que generará empleo y consolidará la producción. También esperan contar con equipos de riego más potentes y con energía renovable, aumentando así la eficiencia y sostenibilidad del cultivo.

Aunque el tabaco representa la prioridad, la cooperativa avanza en la minindustria, elaboran dulce de frutabomba, vinagre, entre otros productos para vender a precios asequibles a los pobladores de la comunidad.

La diversidad agrícola incluye cuatro variedades de plátano, yuca, boniato y malanga, cultivos resistentes a la sequía y que tienen presencia los sábados en las ferias agropecuarias y que se venden a precios módicos.

Por otra parte, cinco mujeres ya forman parte de quienes laboran en la siembra de tabaco, y otras se preparan para aprender a ensaltar, y así fortalecer la fuerza laboral y la proyección del cultivo.

Para Pedro, el tabaco representa más que un cultivo: un motor económico, fuente de empleo y herramienta para garantizar alimentos y recursos para la cooperativa.

Con esfuerzo, planificación y visión, Pedro Ríos Ramos, junto a los trabajadores de la Cooperativa 13 de Marzo demuestran cómo la agricultura bien gestionada transforma la vida del asentamiento rural El Porvenir y abre oportunidades para su gente.