UPEC Matanzas premia a José Miguel Solís por la obra de la vida

José Miguel Solís Díaz, con una carrera consolidada en la redacción y edición para radio, televisión y plataformas digitales, trascendió hoy como merecedor del Premio Provincial Por la Obra de la Vida Bonifacio Byrne, que otorga la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en Matanzas.

El jurado tomó en consideración un grupo de expedientes de compañeros con un trabajo muy destacado en el hacer periodístico, la docencia y la participación en redes sociales, declaró en la casa de la UPEC el profesor Roberto Pérez Betancourt, Premio Nacional de Periodismo José Martí.

Después de la deliberación, el jurado conformado por Aurora López, Maritza Tejera, Manuel Hernández, Ventura de Jesús García, Ramón Pacheco, Francisco Soriano y este servidor -expresó Pérez Betancourt-, llegó a la conclusión de premiar a Solís, por su dinámica obra y excelente actuación en las redes sociales digitales.

El periodismo es un gran reto; siempre me ayuda mucho el concepto de que el pueblo no se equivoca, y siempre que estás a la altura del pueblo y siempre que tocas asuntos que le interesan, pienso que estás haciendo buen periodismo, comentó Solís Díaz a la Agencia Cubana de Noticias tras conocer el veredicto.

Licenciado en Periodismo por la Universidad de La Habana en 1983, José Miguel Solís Díaz mantiene una activa trayectoria en la radio cubana desde 1984, ducho en reportaje, análisis y cobertura en tiempo real de acontecimientos políticos, económicos y sociales.

Con trabajo fundamentalmente sostenido en las emisoras Radio 26 y Radio Rebelde, el agasajado posee experiencia en corresponsalía, programas de opinión, televisión digital y redacción digital integrada; se ha especializado en la temática electroenergética y numerosos usuarios lo siguen para informarse al respecto.

Lea también