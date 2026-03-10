Matanzas fortalece servicios esenciales de salud con sistemas de paneles solares

Un total de 84 sistemas de paneles solares fotovoltaicos beneficiarán a servicios esenciales de salud en toda la provincia de Matanzas, como parte de la estrategia gubernamental para garantizar la continuidad de la atención médica en medio de la compleja situación energética que enfrenta el país.

Así lo confirmó en exclusiva al Periódico Girón el doctor Julio Hernández Sánchez, director de Asistencia Médica en la provincia, quien detalló que los beneficiarios incluyen 28 policlínicos, 13 hogares maternos, 13 hogares de ancianos, 20 casas de abuelos y 4 consultorios de horario extendido distribuidos en todo el territorio.

El directivo precisó que, en un gesto de especial sensibilidad social, tres niños con necesidades especiales que requieren el uso de aspiradoras y ventilación domiciliaria también ven mejorada su calidad de vida con la instalación de estos kits de energía solar.

Hernández Sánchez informó además que se otorgaron 250 sistemas de paneles solares para trabajadores del sector de la salud en la provincia, de los cuales ya están instalados 240. Fueron favorecidos profesionales de todos los municipios y hospitales territoriales, en reconocimiento a la entrega y dedicación del personal sanitario que se mantiene en la primera línea de atención a la población.

“La provincia de Matanzas ha dado un paso significativo hacia la sostenibilidad y el bienestar de su personal sanitario con la distribución de estos paneles solares, que no solo fortalecen la infraestructura energética, sino que representan un reconocimiento al esfuerzo del personal sanitario, aportando mayor seguridad y autonomía energética en los hogares de los trabajadores”, explicó el director de Asistencia Médica.

Esta iniciativa se inscribe en un programa más amplio que contempla la instalación de 326 módulos de sistemas fotovoltaicos de 2 kilowatts en la provincia, distribuidos en 150 viviendas aisladas y 176 centros vitales, según informara en febrero Anisley Fuentes Crespo, coordinadora de Programas y Objetivos del Gobierno provincial.

Los centros vitales beneficiados a nivel provincial, más allá del sistema de salud, incluyen funerarias, sucursales bancarias, oficinas comerciales de la Empresa Eléctrica e instalaciones de comunicaciones. Además, a escala sectorial, se reporta la distribución de 618 módulos destinados a los ministerios de Salud Pública, Educación Superior y Educación, con opciones de financiamiento a través de créditos bancarios para los trabajadores interesados.

La instalación de estos sistemas no solo garantiza la continuidad de servicios esenciales ante los prolongados apagones que afectan a la provincia por la falta de agua y electricidad, sino que también reduce la dependencia de combustibles fósiles y genera ahorros significativos para las instituciones y los hogares beneficiados.

