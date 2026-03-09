El 22 de agosto de 1949, el Club de Leones de la ciudad daba a conocer en la prensa local, el resultado de sus gestiones ante el Ejército Nacional, para traer a Matanzas cinco semáforos.

Como “regalo” del matancero Genovevo Pérez Dámera, Mayor General y jefe del Ejército; por cierto, destituido ese mismo mes, en la mañana del martes 23 era colocado el primero de ellos en la esquina de las calles Ayuntamiento y Milanés.

Días después, los Leones agradecían a la Compañía Cubana de Electricidad, por haber instalado y brindado gratis el servicio eléctrico al mismo.

El 20 de septiembre, las autoridades locales aseguraban que los cinco ya colocados daban resultado y, por tanto, se adquirirían cinco más, para elevar a 10 los instalados en arterias complejas de la urbe.

No obstante, al parecer, algunos conductores no se adaptaban a respetarlos, como muestran las decenas de infractores multados en octubre.

Los semáforos, utilizados para controlar el tráfico y regular el tránsito de vehículos y peatones, constan de tres luces: la verde para continuar y la roja para detenerse, con la amarilla como intermedia para el cambio entre ambas. El primero establecido en Cuba data del año 1930 y fue emplazado en las habaneras calles Prado y Neptuno.

Matanzas inauguraba el suyo, el 23 de agosto de 1949, en una céntrica esquina que por décadas mantuvo ese servicio, hasta finalmente desaparecer. (Imagen referencial/ Edición web: Miguel Márquez Díaz)

