Postales Matanceras: El Ku Klux Klan en Matanzas

Gracias al colega Armando Santana Montes de Oca, quien localizó un singular expediente en el Archivo Histórico Provincial de Matanzas, pude iniciar la investigación, en cuyo resultado descubre un hecho sorprendente para la urbe matancera de los años 20 del pasado siglo: la integración de una sociedad secreta ultrarracista.

El 25 de febrero de 1924, en el número 39 o 59 -aparece indistintamente en los documentos- de la calle Virtudes, arteria que según pudimos descifrar corresponde a la calle Velarde en la ciudad de Matanzas, quedaba constituida la sociedad del Ku Klux Klan (KKK).

Dedicada a la “instrucción y recreo” de sus integrantes -nunca más de 15, según instituía el artículo 7 de su reglamento-, dicho día era electa su junta directiva, presidida por Miguel Gener, vicepresidente Armando Guzmán y secretario José Rodríguez.

Entre los acápites del reglamento, el número 22, destaca uno por su singularidad: “en los bailes del carnaval se nombraría una comisión para el debido reconocimiento, si lo creyera oportuno, de las máscaras que asistan a los bailes”. Ello sugiere la intención de evitar la participación de negros en los festejos de élite.

En noviembre de 1931 el Gobernador de la provincia orienta al Alcalde municipal que enviara efectivos de la Policía Especial a indagar sobre la agrupación, que incumplía algunas de las exigencias de la Ley de Asociaciones de la República.

El día 26, del propio mes, Rafael Águila, investigador designado por la Policía en este caso, comunicaba el resultado de sus pesquisas, que aseguraban que la misma ya no existía.

Aunque algunos consideran como la primera sociedad del Ku Klux Klan en Cuba la constituida en 1928 en la ciudad de Camagüey, desintegrada ese propio año por el mismísimo presidente Gerardo Machado, la matancera le antecede en tiempo.

Las dos primeras décadas del siglo XX, momento de creación de ambas afiliaciones, serían testigo de supuestos casos de asesinatos de niños atribuidos a “negros brujos”, incluyendo en 1919, el caso de la niña Cecilia.

Como era de esperar, la ciudad se convulsionó al divulgarse la desaparición de Cecilia. Hubo revancha y represión contra toda expresión religiosa-cultural que pudiera venir de los ancestros africanos, se desató la “caza de brujos” y se exacerbaba “el miedo al negro”.

La Sociedad Secreta del KKK, fue fundada en 1865 en los Estados Unidos. De carácter racista, violento y supremacista, sus miembros han asesinado miles de afrodescendientes y luchadores sociales. Su mayor “esplendor” lo alcanza en la década de 1920.

En Washington desfilaron 50 000 de sus adeptos en 1925. A partir de 1930 su actividad y membrecía decrece, en gran medida, motivado por la depresión económica de la fecha. Aunque en esencia no ha desaparecido; la historia lo demostró en ese propio país en la década de 1950; así como lo fue el Apartheid y son otras muchas manifestaciones de racimo en la contemporaneidad.

De igual modo lo fue un suceso lamentable -repudiado por la sociedad cubana-, acaecido a finales de octubre del 2022. Tres jóvenes vestidos con los atuendos del KKK, en el contexto de las fiestas de Hallowen, se presentaron en un parque de la ciudad de Holguín en busca de “negros”.

Sobre esta sociedad en tierras yumurinas quedan numerosas interrogantes por esclarecer. ¿Quiénes la integraron? ¿Qué actividades desarrollaron? Pero lo cierto es que en Matanzas existió el Ku Klux Klan, y que por su idiosincrasia no lo debió alentar precisamente la instrucción y el recreo, a no ser que para tales asociados, ello significara amedrentar y perseguir hombres por el color de su piel. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Lea también