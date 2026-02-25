La matancera Sala White reúne infancias y muestra su arte

El mayor premio es la felicidad reflejada en los rostros de los niños que aprecian las obras hechas por otros, expresó Jessica Hernández Fernández, especialista de la Sala de Conciertos José White de la ciudad matancera, tras el encuentro sostenido hoy con pioneros de la Escuela Primaria José Martí.

El intercambio diseñado en aras de fortalecer el vínculo entre la institución cultural y el público resultó escenario para mostrar a los niños las obras realizadas durante el taller de Artes Plásticas que cada viernes y sábado acoge a infantes de seis a 12 años de edad.

Los talleres en el inmueble otrora Liceo Artístico y Literario de Matanzas desarrollan habilidades en los pequeños y mueven sentimientos hacia el arte a partir de la oportunidad de observarlo y vivirlo en primera persona, enfatizó Hernández Fernández.

Reciclarte deviene el resultado de semanas de trabajo y recibir a los niños, es sin dudas una forma de ofrecerles un espacio dispuesto a aportar al desarrollo de sus habilidades artísticas, resaltó Olga Blanco, directora de la Sala de Conciertos José White

Los pequeños disfrutaron la visita, tuvieron la oportunidad de que la profesora les explicara como realizar desde el hogar las técnicas empleadas en las obras de la exposición, y se les brindó además la información necesaria para matricular en los talleres, refirió Blanco.

La invitación a la cita se extenderá a otras instituciones educacionales aledañas; este martes transcurrió entre sonrisas, fotos y sueños que nacieron entre los tesoros que la Sala White está dispuesta a mostrar a las nuevas generaciones. (Por: Flavia de los Angeles Contreras Vega, estudiante de Periodismo)

