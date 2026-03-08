Segundo triunfo cubano en el Clásico Mundial de Béisbol

En un enfrentamiento inédito dentro de los Clásicos Mundiales, Cuba derrotó a Colombia con marcador de 7 anotaciones por 4, para consumar su segundo triunfo en el certamen planetario del bate y la pelota.

La novena suramericana abrió el marcador en el propio primer inning frente a los envíos del abridor cubano Denny Larrondo.

El Team Asere ripostó en la parte baja de la propia entrada con racimo de cuatro anotaciones. Las carreras llegaron gracias a cuadrangular con dos en base del tercer madero, Ariel Martínez, y batazo de vuelta completa de Bárbaro Erisbel Arruebarruena.

Denny Larrondo, designación del alto mando cubano para abrir el partido, trabajó por espacio de dos entradas en las que no le conectaron indiscutibles, regaló cuatro boletos y le fabricaron apenas una limpia para agenciarse el triunfo.

En su auxilio entró el diestro Yariel Rodríguez, quien lanzó dos entradas a razón de un solo indiscutible, con tres ponches y sin permitir anotaciones. Durante cuatro capítulos, los relevistas de ambos planteles sortearon las dificultades para mantener las acciones con idéntico balance.

El idilio a ceros en la pizarra del Hiram Bithorn se rompió en la parte alta del sexto capítulo, cuando el relevista Darién Núñez permitió otra anotación de los cafeteros.Una frase popular dice: «Lo que te den, cógelo», y eso hizo la selección nacional en la parte baja de ese inning al fallar la defensa colombiana y abrirle las puertas del home plate a otras tres carreras cubanas.

Los colombianos fabricaron otras dos en la alta de la séptima para colocar el marcador con el 7 a 4 con el que concluyó el desafío.El dúo de acomodador y cerrador del primer encuentro, compuesto por Yoan López y Raidel Martínez, repitió faena entre el octavo y el noveno episodio para apuntalar la victoria.

En este encuentro, Cuba tuvo en el bateo de largometraje su punto fuerte, ya que de los siete indiscutibles que se conectaron, cuatro fueron extrabases, dos cuadrangulares, un doble y un triple.

En una jornada donde el pitcheo no estuvo tan dominante como en la primera presentación, la dirección cubana supo mover sus piezas en dependencia de cada situación de juego.

Nuestros bateadores recibieron tres bases por bolas y se poncharon en siete ocasiones, aspecto que habla a las claras de que la discriminación de lanzamientos sigue siendo una tarea pendiente.

A la defensa se jugó sin errores, aspecto muy positivo en un nivel donde cualquier mínima desconexión puede costar bastante.Los nuestros enfrentarán al representativo local en horas de la noche del lunes, una victoria ante los boricuas los posiciona en una muy buena situación, de cara al objetivo de avanzar.

Germán Mesa y sus discípulos han logrado cumplir con el guión previo al torneo, en el que las esperanzas de avanzar radicaban en derrotar a Panamá y Colombia, selecciones de un menor nivel a priori que Puerto Rico y Canadá.

Por la ofensiva cubana, el más destacado en los dos encuentros disputados es el matancero Ariel Martínez, quien lleva en el torneo de 7-3 con un cuadrangular, tres remolcadas y un pelotazo recibido.

También toca destacar que los peloteros pertenecientes al sistema de Major League Baseball, como Yoan Moncada y Yiddi Cappe, han asumido la responsabilidad que les corresponde guiando al equipo.

El Team Asere marcha al frente de la llave, con saldo de dos victorias sin la sombra de la derrota y demostrando que con ellos se debe contar.