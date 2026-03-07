Equipo Cuba y las claves de una victoria

El equipo Cuba, o el Team Asere, sobrenombre por el que muchos fanáticos aluden a la selección de béisbol de la mayor de las Antillas, comenzó su andadura en el XI Clásico Mundial con victoria peleada de 3 por 1 frente a Panamá.

El conjunto, dirigido por el capitalino Germán Mesa, cumplió los vaticinios precompetencia y superó a un elenco canalero que, si bien cedió en el choque, nunca bajó bandera.

Cuba fabricó sus anotaciones en el primer tercio del partido, una carrera en la parte alta de la segunda entrada y dos más en el inning siguiente.La ofensiva del elenco nacional una vez más se mostró discreta, con solo cinco indiscutibles en nueve entradas, todos ellos frente al abridor y derrotado Logan Allen.

A diferencia de otros cotejos, en esta ocasión el bateo largometraje fue la métrica que facilitó a los cubanos fabricar las anotaciones.

Primero, el séptimo madero, Yoelkis Guibert sacó la bola por el jardín derecho para romper el hielo y salir delante en el encuentro.

Luego, Yiddi Cappe se las ingenió para convertir una línea al izquierdo en un biangular y su compatriota Yoan Moncada sacó la pelota más allá de los límites para ampliar la ventaja.

El dúo de lanzadores compuesto por Liván Moinelo y Yariel Rodríguez se combinó para trabajar seis entradas sin anotaciones limpias, recetar siete ponches y con apenas dos indiscutibles.

Las complicaciones y a la vez la única del encuentro para los panameños llegaron en la parte baja de la séptima cuando el relevista Emmanuel Chapman fue presa del descontrol, factor que se paga bien caro en este nivel de béisbol.

Otra de las claves por las que pasó el encuentro fue por la acertada guía del máscara Omar Hernández, quien no conocía a muchos de los lanzadores a los que les recibió, pero supo hacer la tarea.

El receptor antillano respondió capturando al hombre que salió al robo cuando fue exigido, demostrando sus dotes defensivas.

Una cuestión alarmante es la cantidad de ponches que se toman nuestros bateadores; en el juego fueron un total de 11, acentuado en la figura del quinto bate, Erisbel Arruebarruena, quien fue retirado tres veces por esa vía.

En un torneo tan corto como el Clásico Mundial no se puede dar chance a que un atleta entre en su forma deportiva porque atenta contra el resultado competitivo.

Es conocida la calidad de “el grillo” y lo que aporta su presencia sobre el diamante en materia defensiva, pero si tomamos en cuenta que un factor que golpea a nuestra selección es la ofensiva, no se vería descabellada su salida del lineup.

La dirección del Team Asere pudo desarrollar la estrategia que tenía planificada en materia de la utilización de los lanzadores, llegar al cierre del encuentro con ventaja y poder utilizar al cerrador Raidel Martínez para apuntalar el triunfo.

El conjunto dio un gran paso en pos del objetivo primario de avanzar a la siguiente instancia; ahora toca corregir algunos aspectos de cara a la prestación del próximo domingo frente a Colombia.

Un triunfo frente a los suramericanos nos podría en una buena posición y le daría margen de maniobra a la directiva cubana. Toca espera y confiar en nuestros muchachos.