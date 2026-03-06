El Clásico Mundial toca las puertas

Se acerca el 6 de marzo, el debut de Cuba en el evento más importante del béisbol internacional, el VI Clásico Mundial, y 30 jugadores tratarán de acoplarse para hacer de este evento un orgullo, al menos en el intento.

La nómina oficial está integrada por dos receptores, siete jugadores de cuadro, cinco jardineros y 16 lanzadores, entre jugadores contratados en ligas foráneas bajo el amparo de la Federación Cubana y otros pertenecientes al sistema de MLB.

La mayor fortaleza de Cuba reside, una vez más, en su cuerpo de lanzadores, específicamente, en aquellos que dominan la liga japonesa. Liván Moinelo, tras una temporada histórica como abridor, en la que se alzó con el MVP de la Liga del Pacífico, se perfila como el as indiscutible de la rotación.

Lanzadores de Cuba al Clásico Mundial. Foto: Captura tomada del sitio del evento

Junto a él, el bullpen cuenta con una garantía de cierre élite con Raidel Martínez, considerado por muchos el mejor cerrador fuera de las Grandes Ligas; mientras que la presencia de Yariel Rodríguez, de los Toronto Blue Jays, aporta esa cuota de experiencia en el máximo nivel, que será vital para enfrentar a las alineaciones de poder.

​En el apartado ofensivo, Yoán Moncada, de los Angels, vuelve a ser el eje central del lineup, aportando una jerarquía necesaria en el tercer cojín. No obstante, la selección enfrenta ausencias notables de figuras que decidieron priorizar sus pretemporadas en MLB, lo que ha obligado a recurrir a peloteros que ya ven lejano su prime y a otros que constituyen talentos emergentes.

La selección antillana está en el Grupo A, con sede en el Estadio Hiram Bithorn, de Puerto Rico. Es esta una de las llaves más equilibradas y peligrosas del torneo, con Puerto Rico a la cabeza, lleno de grandes estrellas; Canadá, siempre crecido en este tipo de torneos; Panamá y Colombia, que no son menos peligrosos.

​Para avanzar a los cuartos de final, no existe margen de error. El formato de competencia premia la consistencia, y una derrota ante rivales teóricamente más llevaderos, como Panamá, podría sepultar las aspiraciones antes de enfrentar a los gigantes del grupo.

La primera impresión antes del Play Ball

Ya en suelo estadounidense para sus partidos previos al evento, enfrentándose a equipos de Grandes Ligas, la cara mostrada por los antillanos fue decepcionante.

Sin demostrar mucho quedó el equipo Cuba de béisbol que se prepara para intervenir en el VI Clásico Mundial, al caer 4-0 ante los Reales de Kansas City, en el primer partido de preparación previo al evento.

Cuba vs Kansas City Royals previo al Clásico Mundial de Béisbol. Foto: tomada de Cubadebate

Los nuestros apenas conectaron seis imparables, haciéndose pequeños ante los envíos de Ryan Bergert y el resto de los relevos que dejaron sin alegrías la pizarra caribeña.

El abridor por Cuba fue Denny Larrondo, exmiembro de los Diamondbacks, quien trabajó dos innings, en los que le fabricaron tres anotaciones con cinco indiscutibles, incluido un cuadrangular.

Por su parte, Yariel Rodríguez y Enmanuel Chapman mantuvieron a raya la ofensiva rival hasta el sexto episodio, mientras que Pedro Santos y Raidel Martínez trabajaron impecables, esperando que los maderos en algún momento despertaran.

Así se comportaron los bateadores en este encuentro:

Roel Santos (CF): 4-2

Yoan Moncada (3B): 3-1, BB, 2K

Ariel Martínez (LF): 3-0, K

Leonel Moas: 1-0

Alfredo Despaigne (DH): 4-1, K

Malcom Núñez (1B): 4-1

Erisbel Arruebarrena (SS): 4-0, 2K

Yoelkis Guibert (RF): 3-0

Omar Hernández (C): 2-1, BB

Yiddi Cappe (2B): 3-0

Preocupante la actuación de Cuba en fecha tan cercana, pues no se trata de perder o ganar, sino de mostrar habilidades ofensivas y determinación en el box.

El objetivo mínimo es superar la fase de grupos para regresar al LoanDepot Park de Miami. Sin embargo, a diferencia de 2023, el factor sorpresa ha desaparecido; los rivales ahora conocen la dinámica de integración de Cuba y el nivel de sus lanzadores.

El éxito dependerá de la capacidad de la dirección técnica para gestionar un roster que, aunque talentoso, luce más inestable en profundidad que las potencias de la región.

Quitarse la presión, disfrutar y acoplarse tanto dentro del terreno como en el vestidor, podría determinar un mejor resultado o, al menos, una mejor impresión. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

Lea también