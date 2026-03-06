Autoridades chequean medidas tomadas ante compleja situación electroenergética

Las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en la provincia chequearon este jueves cómo se comportan los servicios en Matanzas y la aplicación de las medidas tomadas ante la compleja situación electroenergética que atraviesa el país.

Matanzas inició el día con 13 megawatt servidos, según informó Alejandro Rodríguez Azpeitía, director de la Empresa Eléctrica. «Ahora hay solo 16 megawatt disponibles. El sistema está muy débil. Tienen corriente la comunidad La Conchita, los hospitales Faustino Pérez, Julio Aristegui Villamil (Cárdenas), Militar y Materno, el centro de la ciudad de Matanzas, los pozos de petróleo, Triunvirato y Cidra, además del bombeo del Ecil», aseguró.

Por su parte, Gustavo Montesinos Reyes, director de Etecsa en Matanzas, se refirió a la afectación que existió durante el día en el grupo electrógeno de La Playa, lo que dañó las comunicaciones, no solo en la zona sino también en Varadero».

El Primer Secretario del Partido en la provincia, Mario Sabines Lorenzo, enfatizó en la importancia de no descuidar temas de salud, como la cloración del agua y lo referente a vectores, para evitar la proliferación de enfermedades.

«En la Playa están abriendo pozos y cogiendo agua directamente del manto freático, situación que preocupa porque existen fosas cercanas. Hay que chequear allí la calidad del agua», orientó Sabines Lorenzo.

En la provincia sobresalen las afectaciones en el abasto de agua debido a los extensos cortes eléctricos; que también afectan la distribución de la leche destinada a los infantes en la Ciudad de los Puentes, que por quinto día consecutivo se cortó.

Se realizó la distribución de chícharo y azúcar en el territorio, así como el pan en todas las unidades gastronómicas.

En la reunión se insistió en la importancia de avanzar en la instalación de paneles solares en centros claves como instituciones de Salud, bancos y centros de comunicaciones. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

