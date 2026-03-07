Debut triunfal para Cuba en el Clásico Mundial Béisbol

En un partido de poca ofensiva, el equipo Cuba de béisbol derrotó a Panamá con pizarra de tres anotaciones por una, en el debut de ambos conjuntos en el Clásico Mundial de Béisbol.

La selección de la mayor de las Antillas salió delante en el compromiso, tras marcar en el segundo inning gracias a un largo cuadrangular del séptimo bate, Yoelkis Guibert.

El Team Asere volvió a pisar el home plate en la parte alta del tercer capítulo, cuando se combinaron tubey del noveno en el orden ofensivo Yiddi Cappe, seguido del batazo de vuelta completa de Yoan Moncada.

Liván Moinelo, designación del alto mando cubano para abrir el encuentro; trabajó por espacio de tres y dos tercios en los que no permitió carreras, ponchó a cuatro rivales y le conectaron dos inatrapables.

En su auxilio entró el derecho Yariel Rodríguez, con labor de relevo de dos y un tercio de entradas, en las que no permitió libertades a la ofensiva canalera.

Panamá descontó en la parte baja del séptimo episodio, cuando aprovecharon el descontrol del relevista Emmanuel Chapman, quien toleró la única del pitcheo cubano.

La ofensiva cubana conectó un total de cinco indiscutibles, dos de ellos a la cuenta del tercer madero Ariel Martínez; además, destacaron a la ofensiva Yoan Moncada y Yoelkis Guibert, ambos con cuadrangulares.

Por los derrotados, Leonardo Bernal descolló a la ofensiva con par de inatrapables en tres oportunidades oficiales al rectángulo de bateo.

La derrota fue para el zurdo Logan Allen, abridor por los panameños, quien trabajó por espacio de tres entradas en las que le conectaron cinco hits, dos de ellos cuadrangulares, y aceptó tres anotaciones limpias.

El seleccionado nacional marcha al frente de su grupo en espera de que debuten el resto de conjuntos y el próximo domingo enfrentará a la novena de Colombia.