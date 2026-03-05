Un golpe de realidad con dos derrotas que duelen

El seleccionado nacional de béisbol cedió en par de ocasiones frente a las franquicias de Major League Baseball Kansas City Royals y Cincinnati Reds en los últimos encuentros de la fase preparatoria rumbo al Clásico Mundial.

Las derrotas, una más abultada que otra, duelen muchísimo, no solo por los marcadores, sino por el contexto en el que se producen. Los dos decalabros llegan en la etapa final de la preparación rumbo al máximo certamen beisbolero a nivel de selecciones.

Y no es que no se pueda perder en este momento, sino ver la manera en la que se pierde sin tener una respuesta por parte del equipo. El nivel de los dos equipos del Big Show es similar al que los nuestros encontrarán cuando se dé la voz de play ball en el Hiram Bithorn.

Lo preocupante radica en que, ya con la totalidad de la nómina a disposición de la directiva antillana, se siguen viendo los mismos problemas que al inicio de la preparación.

Bateo casi nulo; la producción ofensiva con corredores en circulación parece una tarea imposible o una asignatura presta para ser reprobada.

Los dos enfrentamientos en tierras norteamericanas sirvieron para reafirmar lo que muchos veían como un secreto a voces: los desafíos de entrenamiento desarrollados frente a Nicaragua no debían tomarse como un medidor para calibrar a los cubanos.

No se trata de menospreciar un elenco como el centroamericano; más bien es reconocer que enfrentamos un nivel que nos es asequible, ante un conjunto que no estaba completo.

El Clásico Mundial se vislumbra como una prueba de fuego para los lanzadores cubanos, que tienen la difícil tarea de pichar, casi perfecto, ante la poca productividad del bateo.

Los cotejos frente a Panamá y Colombia, a priori, son los que se ven con más posibilidades de sacar victorias para luchar por la clasificación a la siguiente instancia.

En este esfuerzo deben confluir las potencialidades de nuestros peloteros con su desempeño sobre la grama y un poco del factor suerte, que tan necesario se hace en el deporte.

A pocas horas del inicio de la andadura de nuestro Team Asere, en el certamen beisbolero, una interrogante asoma entre la afición ¿Cuáles son nuestras posibilidades reales? (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

