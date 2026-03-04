Matanzas cae, pero se mantiene segundo en torneo de Pequeñas Ligas de Fútbol

La más reciente fecha del certamen de la categoría Sub 13 de fútbol se desarrolló en Mayabeque, con la participación de cuatro equipos, tras la imposibilidad de asistir Artemisa y otro conjunto de La Habana por razones organizativas. En el terreno compitieron las selecciones de Matanzas, Madruga, Cárdenas y un representativo habanero, en una jornada marcada por ajustes de última hora.

El equipo de Matanzas enfrentó el compromiso con una nómina limitada. La mitad de su plantel regular no pudo estar presente por problemas de salud, lo que obligó al cuerpo técnico a convocar a varios jugadores de la banca para completar la alineación. A pesar del esfuerzo, los yumurinos cedieron con marcador de 6-1.

Con ese resultado, Matanzas conserva el segundo lugar de la tabla, ahora con ocho goles a favor, en una clasificación encabezada por Cárdenas, ganador de su respectivo duelo en la jornada. El tercer puesto quedó en poder de Mayabeque, que firmó victoria de 6-1, mientras el resto de los equipos se mantiene en pugna por escalar posiciones.

La tabla actual ubica a Cárdenas en la cima, seguido por Matanzas. Detrás aparecen Mayabeque y un elenco de La Habana, mientras Artemisa y otro conjunto participante completan el ordenamiento general tras esta fecha.

Más allá de los resultados, la jornada tuvo un marcado ambiente festivo en el municipio de Madruga. El equipo anfitrión ofreció una cálida bienvenida a las delegaciones, con meriendas, y reconocimientos para los niños más destacados de la tercera fecha, incluyendo la entrega de diplomas y pulóvers del Inder.

La próxima cita será el 21 de marzo en Cárdenas, escenario del esperado duelo entre Matanzas y Cárdenas, un enfrentamiento que en los últimos años se ha convertido en uno de los clásicos de las Pequeñas Ligas.

