Otra derrota antes del Clásico

Rojos de Cincinnati derrota a Cuba en tope de béisbol

Los Rojos de Cincinnati derrotaron al equipo Cuba 19 carreras por 2 en el segundo y último juego de preparación antes de debutar en el Clásico Mundial de Béisbol.

Más allá del resultado, este juego baja muchísimo la moral de un equipo que no ha mostrado el nivel requerido para el torneo al que asistirán.

Con estos avances, la película no se vislumbra muy prometedora, sobre todo en un evento tan corto, en el que cualquier error cuesta la clasificación.

Esperemos que logren acoplarse y poder enfrentar a sus rivales con dignidad. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

