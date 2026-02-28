Béisbol: Mandy Dueñas eufórico con inclusión en el Cuba a Clásico

Al fin llegó lo que tanto quise en mi carrera deportiva, por lo que tanto luché, sudé y sacrifiqué, posteó en la red social Facebook el lanzador cubano Armando Dueñas, luego de su inclusión en el listado definitivo del equipo de Cuba al VI Clásico Mundial de Béisbol.

El talentoso apagafuegos de 31 años de edad, con experiencia en ligas del circuito centro-caribeño como la venezolana y nicaragüense, agradeció a familiares y amigos por siempre apoyar en cada momento y adelantó que «ahora toca demostrar todo el potencial con el team Cuba».

Sobre el momento exacto en que recibió la noticia el jueves reciente «Mandy», como le suelen llamar sus allegados y también la afición, contó que estaba acostado y, luego de un toque a la puerta de la habitación del hotel donde actualmente radica el equipo de la Isla, en Nicaragua, apareció el entrenador Pedro L. Lazo para darle la buena nueva.

Cuba rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026

En un primer momento me quedé paralizado por completo, él (Lazo) me dijo que me cambiara, que fuera a entrenar junto a los atletas que deben trabajar hoy en el último partido de preparación ante los nicas y que me iban a subir y luego vinieron las felicitaciones de los miembros del equipo, fue un momento inmensamente feliz, detalló.

Hasta ahora en los topes me han colocado para cerrar o acomodar partidos y creo que ese debe ser el rol que asuma aunque nadie me lo ha confirmado aún, habrá que esperar a ver durante los partidos con sede en Arizona, Estados Unidos, pero estoy listo para apoyar al Cuba en cualquier función, aseguró el oriundo del municipio de Perico, en la provincia de Matanzas.

Valoró el veloz serpentinero, dueño de una recta que puede tocar las 96 millas por hora, que todavía al plantel que dirige Germán Mesa le faltan algunos detalles por limar, pero la idea radica en hacer el mejor trabajo posible y buscar la clasificación a la segunda ronda.

Cuba, ubicada en el grupo A del Clásico, efectuará dos partidos de fogueo ante los Rojos de Cincinnati y los Reales de Kansas City antes de debutar el 6 de marzo frente a Panamá, en un apartado que completan los conjuntos de Puerto Rico (local), Canadá y Colombia.