Cuba pierde partido de preparación ante los Reales de Kansas City

Por Norys Castañeda Valera

Sin demostrar mucho quedó el equipo Cuba de béisbol que se prepara para intervenir en el VI Clásico Mundial al caer 4-0 ante los Reales de Kansas City, en el primer partido de preparación previo al evento.

Los nuestros apenas conectaron 6 imparables, haciéndose pequeños ante los envíos de Ryan Bergert y el resto de los relevos que dejaron sin alegrías la pizarra caribeña.

El abridor por Cuba fue Denny Larrondo, exmiembro de los Diamondbacks, quien trabajó 2 ininngs en los que le fabricaron tres anotaciones con cinco indiscutibles, inlcuido un cuadrangular.

Denny Larrondo (Foto: Brandon Sloter/Getty Images)

Por su parte, Yariel Rodríguez y Enmanuel Chapman mantuvieron a raya la ofensiva rival hasta el sexto episodio, mientras que Pedro Santos y Raidel Martínez trabajaron impecables esperando que los maderos en algún momento despertaran.

Preocupante la actuación de Cuba en fecha tan cercana, pues no se trata de perder o ganar, sino de mostrar habilidades ofensivas y determinación en el box.

Hoy se enfrentarán a los Rojos de Cincinnati en el Goodyear Ballpark antes de partir a Puerto Rico para debutar el viernes en el Clásico Mundial.

Cuba cae en penúltimo ensayo rumbo al Clásico Mundial

Por George Carlos Roger Suárez

El equipo Cuba, que da los últimos toques a su preparación de cara al venidero Clásico Mundial, cedió frente al conjunto de Kansas City con marcador de cuatro carreras por cero.

En un escenario similar al que encontrarán cuando se dé la voz de play ball en el estadio Hiram Bithorn, sede del grupo A, donde estarán los cubanos junto a los seleccionados de Panamá, Colombia, Canadá y los locales, el conjunto antillano no pudo responder.

Nuevamente, la ofensiva fue inoperante al solo ligar seis indiscutibles en todo el encuentro, dos de ellos del hombre proa Roel Santos, una muestra fehaciente de por dónde van los tiros en materia ofensiva.

Los bateadores cubanos fueron retirados por la vía de los strikes en seis ocasiones y apenas pudieron ofrecer resistencia ante un pitcheo que supera con creces lo visto en el tope preparatorio frente al seleccionado nacional de Nicaragua.

El joven serpentinero Denny Larrondo, exmiembro de la franquicia de Diamondbacks, fue el encargado de abrir el cotejo por la selección caribeña.

Al derecho, natural de la provincia de Villa Clara le conectaron cinco indiscutibles con los que le fabricaron tres anotaciones en una faena de apenas dos capítulos de actuación.

El binomio de relevistas compuesto por Yariel Rodríguez y Emmanuel Chapman se las ingenió para mantener el marcador intacto hasta el sexto capítulo, cuando el zurdo Darién Núñez toleró la cuarta y última del compromiso.

Yariel Rodriguez (Foto: Brandon Sloter/Getty Images)

Por la franquicia de Major League Baseball (MLB), Ryan Bergert caminó una ruta de tres episodios sin permitir hits y con cuatro ponches a sus estadísticas personales, antes de ceder su puesto a los relevistas que caminaron el resto del choque.

Pese a ser un encuentro de preparación con un conjunto muy superior al nuestro, la ofensiva con corredores en circulación enciende una alarma de cara al primer choque del certamen planetario.

Omar Hernandez (Foto: Brandon Sloter/Getty Images)

Las claves para las posibles victorias pasan por cuánto pueda dominar el pitcheo cubano a las ofensivas rivales en espera de una respuesta al bate.

Sobre la grama del Surprise Stadium se pudo ver una modelación de lo que puede ser la alineación titular de cara al primer juego frente a Panamá.

Roel Santos, primer bate y jardinero central, el grandes ligas Yoan Moncada como segundo bate y tercera base, el matancero Ariel Martínez como tercero y jardinero izquierdo, Alfredo Despaine como cuarto y designado.

El prospecto Malcom Nuñez en la inicial y ocupando el quinto turno, Erisbel Arruebarruena como torpedero y sexto madero, Omar Hernández como receptor y octavo y Yiddi Cappe como camarero y noveno en el orden ofensivo.

Yoan Moncada (Foto: Brandon Sloter/Getty Images)

Tomando en cuenta que esto debe ser un boceto bastante cercano a la realidad la alineación muestra un balance entre jugadores de experiencia y peloteros jóvenes.

Con hombres como Yiddi Cappe y Roel Santos en la alineación se abre la posibilidad de desarrollar jugadas como el bateo y corrido y no tener que buscar la producción ofensiva mediante el tan gastado toque de bola.

Además, otro valor añadido de este roster radica en los jugadores que quedan en el banco, Alexander Vargas, Cristian Rodríguez, Alexei Ramírez, Andrys Pérez y Leonel Moas, quienes pueden entrar a sustituir a los titulares según la variante que decida aplicar la dirección.

Yoan Moncada (Foto: Brandon Sloter/Getty Images)

La pelota moderna se basa mucho en el análisis del contrario y el empleo de la sabermetría aplicada a los partidos, esperemos que la directiva del Team Asere pueda poner en práctica los estudios emanados del tope con Nicaragua y este primer partido en suelo norteamericano.