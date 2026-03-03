El Don del Quijote, propuesta de compañía mexicana en Festitim

El Don del Quijote, historia que estimula el amor por la literatura y el teatro, constituirá la propuesta de la compañía mexicana Titirimundi Marionetas en el XVI Festitaller Internacional de Títeres de Matanzas (Festitim), previsto desde el día 17 al 22 venideros.

En la página oficial del esperado evento en la red social Facebook se comunica que la obra se sustenta en el maravilloso mundo de la novela de Miguel de Cervantes Saavedra, y adelanta que títeres de hilos, mesa, teatro de papel y pop up constituyen las herramientas artísticas para lograr el encanto dramatúrgico.

Se precisa en la página Festitim Cuba que desde 1993 Rosina Larrañaga y Horacio Merchán desarrollan una labor escénica reconocida; las representaciones de Titirimundi tendrán lugar en la Sala Papalote, el viernes 20 de marzo a las 8:00 p. m. y el sábado 21 de marzo a las 10 de la mañana.

Según el sitio digital https://www.gob.mx, suman más de 30 las obras montadas por Rosina Larrañaga y Horacio Merchán en función del repertorio de Titirimundi Marionetas, y sobresalen propuestas como El monstruo de Frankenstein, La vida de Buda, y La vida de Shakespeare y Cervantes.

En la más reciente sesión de la Comisión de Recreación de Matanzas destacó Noslén González, subdirector provincial de Cultura, que el XVI Festitaller Internacional de Títeres se efectuará sobreponiéndose a todos los contratiempos contextuales, y contará con la presencia de varios amigos del mundo. El 16 Festitim transcurrirá en este 2026 dedicado a las siete décadas de Pelusín del Monte, Títere Nacional de Cuba, y a los 35 años del Teatro Callejero Andante; su realización evidenciará la disposición de los artistas a no dejar marchitar la cultura nacional.

Lea también