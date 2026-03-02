De Cuba

Detenidos en La Habana diez ciudadanos panameños por hechos de propaganda contra el orden constitucional en Cuba

Periódico Girón 2 de marzo de 2026 0 comment
Ministerio del Interior de Cuba detiene a panameños por propaganda contra orden constitucional

El sábado 28 de febrero de 2026 fueron detenidos diez ciudadanos panameños, residentes en ese país, como autores de hechos de propaganda contra el orden constitucional, regulados en el artículo 124 del Código Penal.

Las investigaciones iniciales arrojan que estas personas habían sido orientadas para ingresar a Cuba con el propósito de confeccionar letreros con contenido de carácter subversivo, contrarios al orden constitucional.

Una vez cumplido el objetivo, debían abandonar el país y a su regreso a Panamá, recibirían una suma de dinero que de acuerdo a sus primeras declaraciones, oscila entre mil y mil quinientos dólares para cada uno.

Desde el momento de la detención, los implicados han reconocido ser los autores de los hechos de esta naturaleza, ejecutados en la capital durante la madrugada del sábado 28 de febrero.

Continúan las investigaciones.

Ministerio del Interior, 2 de marzo de 2026 (Tomado de la página de Facebook del Partido Comunista de Cuba)

