El prólogo de Marzo Literario

Fomentar la literatura como anzuelo, último búnker, la intimidad de la hoja tintada busca la jornada Marzo Literario. Esta comenzó el 3 de marzo en la ciudad de Matanzas y se extenderá hasta el domingo 8.

El programa inició este martes con una ofrenda floral colocada en la tarja, ubicada en el Viaducto, a Bonifacio Byrne. De esta manera también se le rindió culto a los bardos de la Isla -los menores, los mayores, los de folletín y los de antalogía-, porque hoy, para celebrar al cantor de la bandera, se conmemora el Día del Poeta Cubano.

Más adelante, en la mañana, se efectuó una peregrinación hasta el cementerio San Carlos Borromeo. Ahí visitaron las tumbas de José Jacinto Milanés y Byrne.

En la Biblioteca Provincial Gener y de Monte, el Premio Nacional de Historia, Urbano Martínez Carmenate, impartió una conferencia sobre el Poeta de la Bandera. En ella habló de su biografía Los versos de la Patria, dedicada a esta figura que, normalmente, se le conoce por una sola obra, la que redactó «con el alma enlutada y sombría».

También se hicieron públicos los resultados del concurso Bonifacio Byrne, auspiciado por la Casa de Cultura. El certamen lo ganó Abel González Fagundo por su texto «Fotogramas». Por último, se llevó a cabo el perfomance que mezcla el verso con la música y la narración oral, Concilio de las aguas.

Según las declaraciones de Alfredo Zaldívar, director de Ediciones Matanzas y principal promotor de Marzo Literario, «Esta iniciativa se genera para no pasar por alto el momento de la Feria del Libro, que este año no se pudo realizar por la compleja situación económica del país».

