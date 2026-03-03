En el Día del Poeta comienza Jornada Marzo Literario

La Jornada Marzo Literario comenzará hoy en esta urbe con la motivación de saludar el Día del Poeta en Cuba, y se extenderá hasta el venidero domingo para también celebrar con literatura y otras artes el Día Internacional de la Mujer.

Este martes, un acto en la Plaza de La Bandera, ubicada en calle Ayllón en la zona del Viaducto, será oportuno para colocar una ofrenda floral en tributo a Bonifacio Byrne, el llamado Poeta de la Bandera, quien nació el 3 de marzo del año 1861.

También este martes la Biblioteca Gener y Del Monte acogerá la conferencia “Byrne, el verso de la patria”, a cargo de Urbano Martínez Carmenate, Premio Nacional de Historia y Doctor Honoris Causa en Ciencias Sociales por la Universidad de Matanzas.

El Museo Farmacéutico de Matanzas, Monumento Nacional, será sede de un coloquio homenaje al doctor Ercilio Vento Canosa, Historiador de la Ciudad de Matanzas; integrarán el panel profesionales relevantes de la ciencia y la cultura, aseguró Noslén González, subdirector provincial de Cultura.

Una muestra bibliográfica de alto valor patrimonial perteneciente a la colección privada del doctor Vento Canosa se expondrá igualmente en la otrora Botica Francesa de finales del siglo XIX que se conserva original y completa para orgullo de la mayor de Las Antillas.

En virtud de la Jornada Marzo Literario, el Parque de la Libertad, simbólico espacio en el Centro Histórico urbano de esta ciudad, acogerá la venta de libros, la oportunidad de descargar títulos en formato digital, el intercambio gratuito de ejemplares, y encuentros con escritores dispuestos a firmar volúmenes.

