Cuba vence a Nicaragua en el día del adiós

El elenco cubano de béisbol derrotó a su similar de Nicaragua con marcador de seis anotaciones por cero en el último desafío de preparación entre ambos conjuntos con vistas al Clásico Mundial de Béisbol.

Por la tropa de la mayor de las Antillas, el encargado de mover las serpentinas en el tramo inicial del juego fue el zurdo Liván Moinelo, quien regresaba al conjunto nacional después de un breve descanso, tras su paso por la liga japonesa.

El zurdo de Pinar del Río trabajó por espacio de dos entradas en las que no le hicieron carreras, retiró a cinco rivales por la vía de los strike, regaló un boleto y le conectaron tres indiscutibles.

Tras recibir un cero en el inning de apertura, la novena cubana fabricó la primera anotación del partido en la parte alta de la segunda entrada, cuando se combinaron boleto al quinto madero Yoelkis Guibert con doblete remolcador de Yulieki Remón.

Luego de la anotación, los relevistas de ambos conjuntos se enfrentaron en un duelo a ceros que duró hasta el principio del séptimo, cuando los cubanos hicieron otras tres.

En el cierre del partido, el matancero Ariel Martínez conectó un largo cuadrangular por el jardín derecho para colocar el marcador seis por cero.

La ofensiva que había estado controlada en los choques anteriores esta vez pudo conectar 12 inatrapables, con destaque para el torpedero Cristian Rodríguez, quien ligó de 4-3 con un triple como extrabase.

De esta manera, la selección nacional se despide del tope de preparación con saldo de un empate, una derrota y dos triunfos, y el próximo domingo emprenderán viaje rumbo a Arizona, donde se incorporará el resto del equipo.

En territorio norteamericano, Cuba sostendrá dos partidos de preparación frente a franquicias de Major League Baseball (MLB), antes de comenzar su actuación en el Clásico Mundial frente a Panamá el próximo 3 de marzo.