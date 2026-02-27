APARTADO 1433: Demostraron que el cereal no estaba vencido

Tania Morales Izquierdo, residente en la finca Ategorrieta, municipio de Martí, relata en su extensa misiva al Apartado 1433 los problemas de salud que padece su hijo; así como las atenciones médicas diversas que este ha recibido por especialistas de varios centros asistenciales de Salud Pública.

Comenta la remitente que ello ha traído por consiguiente que al niño le asignaran dieta específica para su alimentación. El pasado mes de diciembre de 2025, recibió seis bolsas de cereal, pero afirma que dichas unidades no poseían fecha de elaboración ni de vencimiento, motivo por el cual declinó su compra.

Múltiples han sido las gestiones personales, en aras de obtener los imprescindibles datos que debía exhibir el producto, pero, según ella, los resultados no la favorecieron. Por tal motivo, decidió escribir a esta sección y, de inmediato, obtuvimos respuesta de las autoridades gubernamentales del territorio.

De acuerdo con las explicaciones de Raiza Morejón Ramos, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP); y Geovanis Castanedo Larena, intendente del Órgano de Gobierno, el asunto fue remitido a Pedro Luis Hernández Portilla, director municipal de Comercio, encargado de comunicarse con la entidad suministradora del referido alimento en el municipio de Colón.

Según la información enviada al funcionario de Comercio, las bolsas de cereal no poseen los datos que reclama Morales Izquierdo, porque estos se adosan al nailon grande donde se empaca el alimento. Para satisfacer su demanda, desde los almacenes colombinos enviaron una fotografía que demostró las fechas exigidas y, por ende, la calidad del producto, pero aun así rechazó su aceptación. Entonces, fue devuelto al suministrador. Dada la continua inconformidad de la lectora, el problema no ha tenido solución.

Peso requerido, pero mala calidad

Desde la localidad de Alacranes, en el municipio de Unión de Reyes, escribió a nuestro Apartado 1433: Marta Farray Ponce, residente en la calle Camilo Cienfuegos, No. 161. En su escueta misiva, denuncia la mala calidad del pan de la bodega, que también denominan de la canasta familiar.

“Esto va de mal en peor y no mejora. Todo parece indicar que nadie chequea la calidad con que se elabora, y la materia prima por algún lado se escapa. Alguien se beneficia, mientras que la población sufre las consecuencias”.

He aquí la respuesta de Vladimir Cabrera Tejera, presidente de la AMPP; Ángel Valdés Remírez, intendente del Órgano de Gobierno; y Leticia Peña Tejera, viceintendente, quienes indicaron al administrador de la panadería de Alacranes realizar la visita a Farray Ponce y, al mismo tiempo, ofrecerle explicaciones.

Manifiestan los directivos que se le reveló a la demandante acerca de la elaboración del pan en los momentos actuales, cuya materia prima es de procedencia nacional. No obstante, y para mejorar su calidad, los especialistas han creado una fórmula alimenticia denominada masa madre esponja. Por último, que el producto elaborado allí sí posee el gramaje establecido. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

