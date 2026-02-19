APARTADO 1433: Muchas explicaciones y pocas soluciones

Jacqueline García Morey, vecina de la calle Jesús María, No. 30217, esquina a San Carlos, en esta ciudad, representa a más de un centenar de vecinos, cuyos nombres también se estamparon en la misiva dirigida a nuestro Apartado 1433. El asunto no por recurrente deja de ser de importante atención: la escasez de agua, sus causas y consecuencias.

Afirma la remitente que el problema data de muchos meses, y se localiza en la zona alta de la urbe, específicamente en las calles Jesús María, entre Mujica y San Carlos; y San Carlos desde Jáuregui hacia arriba. También lo han comunicado por los canales pertinentes: Hidrología, centro de bombeo y la delgada de la circunscripción.

“En una reunión celebrada con funcionarios del Gobierno provincial, de Hidrología y la delegada, se acordó que la encargada de accionar la válvula lo realizara cada tres días, en aras de que todos los residentes de la zona recibieran el servicio, que es de 24 horas. En resumen, no se cumplió y exigimos planificación, pues la susodicha encargada de esta función lo hace a su libre albedrío, provocando malestar en quienes nunca tenemos agua.

Cargar agua desde puntos bien distantes de las viviendas se ha hecho cotidiano para muchos matanceros.

Fotos: Raúl Navarro González

“Hemos recibido muchas explicaciones y pocas soluciones. Necesitamos que se deje por sentado cuáles válvulas deben ser manipuladas, toda vez que se accionan algunas que nunca se habían tocado. Nos oponemos también a convertir el problema en un negocio, cuyo mejor postor sea favorecido”.

Por último García Morey sugiere la revisión de salideros en las calles San Gabriel, San Carlos, desde Salamanca hacia abajo, causa de la disminuida presión de agua en la zona.

En la respuesta firmada por Daylín Alfonso Mora, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular; y José Anselmo Díaz Muñiz, intendente del Órgano de Gobierno, se afirma que especialistas y funcionarios visitaron el área en reiteradas ocasiones. Asimismo, comprobaron que algunos vecinos no reciben el servicio de agua potable, incluyendo la cuadra de García Morey, quien no posee la respectiva instalación en su domicilio.

Argumentan los dirigentes gubernamentales que en el diálogo con los afectados se abordó el actual déficit energético, que afecta el bombeo y no permite que el líquido llegue a los hogares de forma normal y sistemática.

Por otro lado, añaden que se enfatizó con los técnicos y operarios la correcta manipulación de las válvulas y el estricto cumplimiento de los horarios, en aras de evitar indisciplinas. No obstante, se han realizado envíos de agua en pipa. Queda pendiente conectar a la red hidráulica la vivienda de la remitente.

Desobstruyen red de albañales

Los vecinos del edificio 8-5, ubicado en la calle 348, entre 99 y 99 A, en el yumurino reparto Naranjal Norte, denunciaron el vertimiento sostenido de aguas albañales en la vía pública, y el peligro que ello entraña para la salud humana.

La perseverancia de los inquilinos del inmueble posibilitó que el vehículo especializado concurriera para así poner fin a la obstrucción de la red sanitaria. Dicha solución fue confirmada por Isis Flores Morales, especialista de Atención a la Población en la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

