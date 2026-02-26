Desarrollan III Encuentro Nacional sobre Racialidad, Equidad y Políticas Sociales

El III Encuentro Nacional Racialidad, Equidad y Políticas Sociales para el Desarrollo transcurrió en el Callejón de las Tradiciones de la ciudad de Matanzas, con el reconocimiento de la cultura viva comunitaria como esencia para el cambio.

Rogelio Benavides Rodríguez, coordinador general, ponderó la realización del espacio, aún en la situación que vive el país. El programa articuló paneles de conferencias con intervenciones artísticas y la entrega de la Distinción Justicia y Comunidad, primera ocasión en la que se otorgó este reconocimiento.

«Otra particularidad importante es el mayor protagonismo comunitario; priorizamos la participación de actores sociales, proyectos, activistas y jóvenes que trabajan estos temas desde sus territorios, para promover un diálogo más horizontal y conectado con las realidades», resaltó Benavides Rodríguez.

El conocido Callejón de las Tradiciones, ubicado en la barriada de Pueblo Nuevo, recibió a activistas de diferentes territorios del país, lo que robustece la construcción colectiva desde una perspectiva integrada, según profundizó el especialista.

La tercera edición del Encuentro Nacional Racialidad, Equidad y Políticas Sociales para el Desarrollo tuvo como objetivo generar un recinto de diálogo, análisis y vínculo, en aras de fortalecer propuestas que contribuyan a la igualdad social, al tiempo que reconoce a entidades y personas con aportes significativos a estos procesos, trascendentales en la sociedad cubana.

El evento se sostiene en la gestión del Proyecto de Integración, Intervención y Transformación Sociocultural AfroAtenas, de conjunto con la Dirección Municipal de Cultura en Matanzas, el Centro de Intercambio y Reflexión de Iniciativas Comunitarias (CIERIC), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y la Fundación Nicolás Guillén. (Por Carlos Manuel Bernal López/Edición web: Miguel Márquez Díaz)

