Venta de alimentos económicos elaborados como alternativa ante la crisis

Autoridades del Gobierno y el Partido de Matanzas analizaron hoy las acciones realizadas en cada uno de los municipios como parte de la estrategia para enfrentar el déficit en el abastecimiento de combustible y la crisis energética.

Cada territorio deberá garantizar la venta diaria de alimentos elaborados de manera que las raciones cubran un tercio de su población. Para ello se emplean alternativas, como el carbón, para cocinar y elaborar el pan. Aún así, las direcciones municipales reconocen que las acciones continúan siendo insuficientes ante la magnitud de la crisis.

Preocupa el alza descontrolada de los precios y el aumento de los estados de opinión negativos de la población, respecto al incremento de los negocios que se niegan a aceptar pagos por vías digitales.

Es necesario que las empresas estatales de comercio asuman su función de garantizar alternativas económicas de alimentación como croquetas, masa de pizzas, espaguettis, fideos, galletas, caldos y dulces.

El Primer Secretario del Partido en la Provincia, Mario Sabines Lorenzo, enfatizó en apurar la distribución de los productos de la canasta básica, trabajar en la conformación de las canastas locales y reforzar las medidas de seguridad en las bodegas.

Lea también